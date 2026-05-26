Glamoratti: So funktioniert nostalgisches Power-Dressing im Sommer

Breite Schultern, goldener Schmuck, taillierte Blazer: Der Sommer 2026 holt sich sein Style-Selbstbewusstsein aktuell aus den 1980ern zurück. So funktioniert der Glamoratti-Trend.
Als Pinterest Anfang des Jahres die jährliche Trendvorschau veröffentlichte, war klar: Zurückhaltung war gestern. Mit Glamoratti krönte die Plattform einen Trend, der aus den Tiefen der 1980er zurückgekehrt ist und dabei so nostalgisch und gleichzeitig zeitlos wirkt wie ein Album von Grace Jones (78). Diesen Sommer stehen Fashion-Fans auf 1980er-Jahre-Luxus, übergroße Taillen-Gürtel und goldenen XXL-Statement-Schmuck.