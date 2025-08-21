Im Streit um Supertramp-Tantiemen hat ein US-Gericht zugunsten von drei ehemaligen Bandmitgliedern entschieden. Sänger Roger Hodgson muss die Einnahmen aus Songtantiemen wieder teilen.
Der ehemalige Supertramp-Sänger Roger Hodgson (75) muss die Einnahmen aus Song-Tantiemen mit drei seiner Ex-Bandkollegen teilen. Wie die Nachrichtenagentur "Reuters" berichtet, entschied ein US-Berufungsgericht am Mittwoch zugunsten der ehemaligen Bandmitglieder Dougie Thomson (74), John Helliwell (80) und Bob Siebenberg (75). Seit 2018 soll Hodgson nichts mehr an sie gezahlt haben.