Gitarrenbauer der Stars: Der Mann, der Lady Gaga versetzte

Jens Ritter war Punk und Klassenclown, bis er sein Talent für den Gitarrenbau entdeckte. In Deidesheim fertigt der Autodidakt heute kostbare Instrumente in seiner eigenen Manufaktur.
Jimi Hendrix ist nicht nett zu seiner hübschen, rot-weißen, mit Herzchen und Ornamenten verzierten Fender Stratocaster am Abend des 18. Juni 1967 beim Monterey Pop Festival. Von ihm malträtiert, dröhnt die Gitarre, knarzt und jault. Unnachgiebig zerrt Hendrix ihren Tremolo-Hebel auf Anschlag, schrubbt und schrammelt der Stratocaster die Seele aus dem Korpus. „Wild Thing, you make my Heart sing!“, nölt Hendrix. „C’mon, ssssssuck it to me one more time!“. Eine Liebeserklärung der härteren Gangart, an deren Höhepunkt Hendrix sein Instrument mit Feuerzeugbenzin übergießt und in Brand steckt.