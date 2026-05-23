Gitarrenbauer der Stars: Der Mann, der Lady Gaga versetzte

Jens Ritter war Punk und Klassenclown, bis er sein Talent für den Gitarrenbau entdeckte. In Deidesheim fertigt der Autodidakt heute kostbare Instrumente in seiner eigenen Manufaktur.

Jimi Hendrix ist nicht nett zu seiner hübschen, rot-weißen, mit Herzchen und Ornamenten verzierten Fender Stratocaster am Abend des 18. Juni 1967 beim Monterey Pop Festival. Von ihm malträtiert, dröhnt die Gitarre, knarzt und jault. Unnachgiebig zerrt Hendrix ihren Tremolo-Hebel auf Anschlag, schrubbt und schrammelt der Stratocaster die Seele aus dem Korpus. „Wild Thing, you make my Heart sing!“, nölt Hendrix. „C’mon, ssssssuck it to me one more time!“. Eine Liebeserklärung der härteren Gangart, an deren Höhepunkt Hendrix sein Instrument mit Feuerzeugbenzin übergießt und in Brand steckt.

„Die E-Gitarre hat mein Leben gerettet“ „Für mich wäre es eine Ehre gewesen, hätte Hendrix eine meiner Gitarren zerschmettert“, sagt Jens Ritter beim Gespräch in seiner Deidesheimer Manufaktur für elektrisch verstärkte Saiteninstrumente auf die Frage, ob dieses Berserkertum nicht ein Sakrileg wäre, angesichts der Kostbarkeit seiner Design-Werkstücke.

Ritter, Jahrgang 1972, fertigt E-Gitarren und Bässe im Hochpreissegment, teils für berühmte Künstler aus dem Pop- und Rock’n’ Roll-Zirkus, immer häufiger aber für liquide Liebhaber, die eine extravagante Gitarre als Kunstobjekt und Wertanlage zu schätzen wissen. Das ist ihm wichtig.

Hendrix’ Fender Stratocaster war trotz ihrer individuellen Bemalung ein Massenprodukt, das erst durch den berühmten Besitzer und die legendäre Performance zur Ikone wurde. Jens Ritter stellt individuelle, auratische Objekte her, die unabhängig vom Besitzer eine Geschichte erzählen.

Wie der berühmte, 1970 verstorbene Gitarrenvirtuose ist Ritter Autodidakt seines Faches, der im Teenageralter als Mitglied einer Punk-Band die Hingabe für sein Instrument entdeckt. „Die E-Gitarre hat mein Leben gerettet“, sagt er. „Ich war ein Niemand in der Schule; ein Klassenclown. Ich habe alles immer gerade so geschafft, aber nie irgendwo eine außergewöhnliche Leistung gebracht.“

Vorliebe für Verrücktes

Bis er zum ersten Mal auf einer Bühne steht und für sein Spiel Applaus bekommt. Das sei ein Wendepunkt gewesen; der Ansporn, sich für etwas einzusetzen, erzählt Ritter. Weil er kein Geld für einen neuen Bass hat, repariert er ohne Vorkenntnis ein kaputtes Instrument. Um 1994 baut er zum ersten Mal im Alleingang zwei Bassgitarren und kreuzt damit 1996 in Köln bei Dirk Kroll auf, dem damaligen Chefredakteur der Fachzeitschrift „Gitarre & Bass“, der einen grandiosen, dreiseitigen Testbericht über seine Arbeit verfasst. „In diesem Bericht hat mich Kroll als Gitarrenbauer bezeichnet, so ging es los“, erzählt Ritter stolz, aber selbst noch immer fassungslos über diesen Kickstart.

Lady Gagas „Sandokan“ ist verschwenderisch besetzt mit Swarovski-Kristallen in Pink- Foto: Jens Ritter

Heute gehört ihm eine renommierte Manufaktur im 3623-Seelen-Ort Deidesheim, der sonst nicht gerade als Mekka des Instrumentenbaus, dafür aber für seine sonnenverwöhnte Lage und hervorragenden Riesling bekannt ist. Werkstatt, Ausstellungsräume und Büro hat Jens Ritter seit zwanzig Jahren in einem historischen Weingut aus dem 17. Jahrhundert. Im Innenhof hört man das Gurren von Wildtauben, der Lärm der Welt bleibt draußen. Jens Ritter ist ein entspannter Typ, der Punk und Klassenclown von einst ist Geschichte, die Vorliebe für Verrücktes geblieben.

Einmal hat ihm Otto Waalkes eine WhatsApp geschickt, er wolle einen Stratocaster-Nachbau von ihm. „Eine Kopie baue ich dir nicht“, habe er Waalkes einen Korb gegeben. Als der aber eine Ottifanten-Form bestellte, habe er sofort zugesagt, „eine schöne Challenge, da mache ich mit“. Waalkes meldete zurück, das sei die beste Stratocaster, die er jemals gespielt habe. Während deutsche Fans über den Gag jubelten, reagierten Ritters internationale Kunden auf Online-Bilder des Instruments irritiert. „Was macht der da? Kindergitarren?“, imitiert Ritter den Tenor der Kommentare im Netz. Dass er sich manchmal mit ausgeflippten Modellen öffentlich in die Nesseln setzt, macht ihm nichts aus. „Heute weiß ich, wer ich bin in der Szene. Die Leute können meine Instrumente auch mal hässlich finden, das ist Geschmackssache. Für mich ist das Wichtigste, dass ich das baue, was ich im Kopf habe.“

Für Prince schuf er eine Gitarre mit floralen Ornamenten

Im Showroom hängen Stücke, die mindestens so wild sind, wie Waalkes’ Ottifanten-Strat, etwa eine weiß lackierte, über und über mit Sushihäppchen besetzte Gitarre. Geblendet wird man von den unzähligen, schwarz funkelnden Swarovski-Kristallen, mit denen Ritter den aus massivem roten Zedernholz gefertigten Korpus seines Modells „The Porsch“ für den US-Amerikaner Nile Rodgers verziert hat, der in den 1970ern mit der Band Chic den Discosound mitprägte. Der 2016 verstorbene Multi-Instrumentalist Prince besaß gleich zwei Gitarren von Ritter. Eine kaufte er Second-Hand bei Ebay – vor lauter Ungeduld wegen der langen Wartezeit auf sein bei Ritter bestelltes Stück, dessen Spezifikationen Ritter von Princes Bassisten Josh Dunham per Telefon übermittelt bekam. „Ich war gerade im Ralphs Supermarkt auf dem Sunset Boulevard, als der Anruf aus dem Proberaum kam.“ Princes Wünsche habe er kurzerhand auf einen Einkaufszettel gekritzelt.

Verziert hat er die Gitarre mit floralen Ornamenten aus Blattplatin auf schwarzem Klavierlack und zwei Diamanten auf den Poti-Knöpfen, die zur Steuerung von Ton und Lautstärke dienen. Jens Ritter versteht sein Handwerk als Kunst; dass inzwischen Museen wie das New Yorker Metropolitan Museum of Art Instrumente von ihm angekauft haben, gibt ihm Recht. „In Japan zum Beispiel sind Kunst und Handwerk gleichwertig, hier ist das noch nicht so“, sagt Ritter.

Inzwischen kann er sich seine Kunden aussuchen. Oder auch ablehnen, wie im Fall eines Amerikaners, der sich von Ritter Inlays von SS-Runen im Griffbrett wünschte. Für Lady Gaga schuf er gerne eine Gitarre. Ähnlich wie Nile Rodgers’ „The Porsch“ funkelt Gagas „Sandokan“ im Licht wie eine verschwenderisch kostbare Disco-Kugel, mit Swarovski-Kristallen in Pink- und Apricot-Tönen. Beinahe hätte Jens Ritter die New Yorkerin einmal privat getroffen. Den ersten Versuch sagte Lady Gaga wegen einer Erkrankung ab, da war Ritter schon im Flugzeug in der Luft. Den zweiten Versuch cancelte dagegen Jens Ritter kurzfristig für einen langjährigen Kunden. „Ich glaube nicht, dass sie mir das übel genommen hat. Meine Gitarre hatte sie da ja schon“, sagt er, und grinst.