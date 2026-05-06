Gisa Flake und Knud Riepen: Schauspielerpaar mit Blitzhochzeit in Berlin

"Polizeiruf 110"-Schauspielerin Gisa Flake hat ihren Schauspielkollegen Knud Riepen geheiratet. In einem Doppelinterview spricht das Paar über die spontane Trauung in Berlin, eine Karaoke-Bar als Partylocation - und einen ungewöhnlichen Antrag.
Schauspielerin Gisa Flake (40) und ihr Kollege Knud Riepen (45) sind verheiratet. Wie die "Polizeiruf 110"-Darstellerin und ihr Mann der Zeitschrift "Bunte" (Ausgabe 20/2026) verraten haben, wurde die Trauung innerhalb weniger Wochen organisiert. "Ich habe beim Standesamt Berlin angerufen und einfach den nächstmöglichen Termin gebucht - in zweieinhalb Wochen", erzählt Flake dem Magazin. Ihr frischgebackener Ehemann ergänzt: "Es wurde also eine Blitzhochzeit."