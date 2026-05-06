Gisa Flake und Knud Riepen: Schauspielerpaar mit Blitzhochzeit in Berlin

"Polizeiruf 110"-Schauspielerin Gisa Flake hat ihren Schauspielkollegen Knud Riepen geheiratet. In einem Doppelinterview spricht das Paar über die spontane Trauung in Berlin, eine Karaoke-Bar als Partylocation - und einen ungewöhnlichen Antrag.

Schauspielerin Gisa Flake (40) und ihr Kollege Knud Riepen (45) sind verheiratet. Wie die "Polizeiruf 110"-Darstellerin und ihr Mann der Zeitschrift "Bunte" (Ausgabe 20/2026) verraten haben, wurde die Trauung innerhalb weniger Wochen organisiert. "Ich habe beim Standesamt Berlin angerufen und einfach den nächstmöglichen Termin gebucht - in zweieinhalb Wochen", erzählt Flake dem Magazin. Ihr frischgebackener Ehemann ergänzt: "Es wurde also eine Blitzhochzeit."

Dass es derart schnell ging, sorgte offenbar selbst im Freundeskreis für Verwunderung. "Einige Freunde dachten, es wäre ein Witz, als sie die kurzfristige Einladung bekamen", berichtet Riepen. "Wir haben eben Junggesellenabschied und Hochzeit in einem gefeiert", so das Paar. Trotz des engen Zeitfensters reisten Familie und Freunde aus dem ganzen Bundesgebiet an. Eine feste Uhrzeit für den Beginn habe es nicht gegeben, lediglich eine Vorgabe zur Kleidung: "nur dass alle in heller Kleidung, Weiß oder Creme, kommen sollten", so die Schauspielerin.

Frühstück, Krankenhausbesuch und Karaoke

Nach dem Jawort - in weißem Spitzenkleid und hellem Anzug - fuhr das Paar in einer Bentley-Stretchlimousine, ein Geschenk des Trauzeugen, zu einem Café in Berlin-Neukölln. "Eine umgebaute Kapelle, wir haben quasi kirchlich gebrunched", scherzt Riepen. Ein Zwischenstopp führte das Paar in eine medizinische Einrichtung, in der die Mutter des Bräutigams behandelt wird und die deshalb nicht persönlich an der Feier teilnehmen konnte. "Sie hat meinen Brautstrauß gefangen und sich wahnsinnig gefreut. Wir hatten sogar ein Kleid für sie dabei", erzählt Flake dem Magazin.

Anschließend zog die Hochzeitsgesellschaft weiter in eine "Location mit Videospielen, Entenangeln und Motorradracing" - eine Anspielung auf die ursprüngliche Idee einer Trauung in Las Vegas. Den Abschluss bildete der Besuch einer Karaoke-Bar. Gemeinsam stimmte die Festgesellschaft demnach "Bohemian Rhapsody" von Queen an.

"You'll Never Walk Alone" und "Sex on Fire"

Ein besonderer Moment ergab sich dem Bericht zufolge, als die Braut mit ihrem Vater "You'll Never Walk Alone" sang. Im Anschluss hielten die frischgebackenen Eheleute eine kleine Rede - woraufhin Flake das Lied "I Will Always Love You" und ihr Mann "Sex on Fire" zum Besten gaben.

"Ich bin selbst noch ganz überrascht von mir. Eigentlich bin ich gar kein so romantischer Typ. Aber seit der Hochzeit muss ich diesen Mann in jeder Sekunde mit Zuckerguss übergießen", zeigt Flake dann doch eine überraschend romantische Seite. Ebenfalls romantisch: Knud Riepen heißt seither mit Nachnamen Flake.