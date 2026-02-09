Gil Ofarim gewinnt Dschungelcamp – so reagieren die Menschen in seinem Wohnort

Der umstrittene Musiker Gil Ofarim hat die 19. Auflage des RTL-Dschungelcamps gewonnen. In seinem Wohnort Freiberg am Neckar ist das vielen Menschen gleichgültig.

Der neue Dschungelkönig Gil Ofarim spaltet die Nation. Dass der skandalumwobene Musiker die TV-Serie „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gewonnen hat – für viele ein Skandal. Andererseits war seine Unterstützung riesig, nicht umsonst lag er im Zuschauervoting von Beginn an vorne. In seinem Wohnort Freiberg am Neckar gehen die Meinungen ebenfalls auseinander – zumindest bei denen, die die Reality-Show überhaupt verfolgt haben.

Spricht man am Tag nach dem großen Finale mit den Menschen vor Ort, reichen die Reaktionen von „Interessiert mich nicht die Bohne“ bis hin zu „Ich schaue lieber Olympia“. Nur wenige haben eine Meinung zu dem 43-Jährigen, der unrühmliche Bekanntheit durch den Davidstern-Skandal erlangt hat. Und viele wussten bis kurzem nicht einmal, dass Ofarim schon seit längerer Zeit in ihrer Stadt wohnt.

Kein Verständnis für Zuschauervoting

Bei seiner Krönung zeigte sich Ofarim am Sonntagabend aufgelöst und dankte ausgiebig den anderen Kandidaten für die „Teamarbeit“. So harmonisch ging es aber nicht immer zu, denn seine Mitstreiter sprachen ihn immer wieder auf den Skandal an, insbesondere Ariel und später auch Simone Ballack. Doch Ofarim wehrte das stets mit dem Hinweis auf eine angebliche Verschwiegenheitserklärung ab.

Für einen 72-jährigen Mann aus Freiberg war der Skandal, als Ofarim einem Hotelmitarbeiter fälschlicherweise Antisemitismus vorgeworfen hatte, schon „ein No-Go“. In der Show habe Ofarim nun wieder gelogen. „Ich verstehe nicht, warum er gewonnen hat. Mich würde wirklich interessieren, wer für ihn gestimmt hat“, sagt der Mann.

Gil Ofarim musste sich 2023 vor Gericht wegen Verleumdung verantworten – und gab zu, gelogen zu haben. Foto: imago/Christian Grube

Dass Ofarim in Freiberg wohnt, hat der Mann erst vor ein paar Wochen mitbekommen. „Das haben viele hier nicht gewusst“, meint er. Gesehen habe er ihn auch noch nie in Freiberg, obwohl er Ofarims Schwiegervater kenne. „Sympathisch ist er mir sowieso nicht. Jetzt hat er das Geld, soll er glücklich werden damit“.

Kein Grund für Entschuldigung

Doch es gibt auch andere Meinungen: Eine Frau findet den Sieg von Ofarim „völlig in Ordnung“. Unverdient sei er auch nicht. „Warum soll er sich bei Simone Ballack entschuldigen? Er hat ihr nichts getan. Wenn mich eine fremde Person auffordern würde, mich zu entschuldigen, womit er oder sie nichts zu tun hat, würde ich das auch nicht machen.“

Die Frau wusste – wie sie sagt – schon zuvor, dass Ofarim in Freiberg wohnt. Persönlich kenne sie ihn nicht, sie kenne aber seine Familie. Ofarim, der in München geboren wurde und dort auch lange Zeit gelebt hat, hat im Schloss Monrepos geheiratet und wohnt mit seiner zweiten Frau Patricia in Freiberg. In der Öffentlichkeit lässt er sich dort aber kaum blicken.

Nicht alle haben den Sieg wahrgenommen

Neben den starken Pro- und Contra-Meinungen gibt es auch noch eine dritte Seite: Eine weitere Frau hat, obwohl sie das Dschungelcamp verfolgt hat, eine „neutrale“ Meinung zum Sieg von Ofarim. „Ich fand ihn total fair den anderen gegenüber. Er hat sich schließlich schon bei den Betroffenen entschuldigt“, sagt sie.

Den meisten Menschen in Freiberg scheint es aber gleichgültig, dass ein Einwohner ihrer Stadt nun zum Dschungelkönig gekrönt wurde. „Der hat gewonnen?“, fragt eine ältere Frau überrascht.