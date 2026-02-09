Gil Ofarim gewinnt Dschungelcamp – so reagieren die Menschen in seinem Wohnort

Der umstrittene Musiker Gil Ofarim hat die 19. Auflage des RTL-Dschungelcamps gewonnen. In seinem Wohnort Freiberg am Neckar ist das vielen Menschen gleichgültig.
Der neue Dschungelkönig Gil Ofarim spaltet die Nation. Dass der skandalumwobene Musiker die TV-Serie „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gewonnen hat – für viele ein Skandal. Andererseits war seine Unterstützung riesig, nicht umsonst lag er im Zuschauervoting von Beginn an vorne. In seinem Wohnort Freiberg am Neckar gehen die Meinungen ebenfalls auseinander – zumindest bei denen, die die Reality-Show überhaupt verfolgt haben.