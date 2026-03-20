Giftprozess gegen Ex-DRK-Azubi: Angeklagte sackt zusammen – Verhandlung unterbrochen

Der Prozess gegen eine ehemalige Auszubildende zur Notfallsanitäterin des DRK Ludwigsburg steht unter keinem guten Stern: Er musste schon wieder unterbrochen werden.

Mitten in der Zeugenaussage eines ehemaligen Kollegen von der DRK-Rettungswache in Vaihingen sackte die Angeklagte immer mehr in sich zusammen. „Es geht ihr nicht gut, wir müssen eine Pause machen“, meldete sich ihre Anwältin und schloss damit die Möglichkeit aus, dass die junge Frau, wie früher etliche Male auf der Rettungswache, eingeschlafen war.

Ein Notarztwagen kam, die Besatzung kümmerte sich unter Ausschluss der Öffentlichkeit um die 24-Jährige, die einigen ihrer früheren Kollegen heimlich Atropin in die Getränke gemischt haben soll und dadurch deren Leben gefährdet hat. Sie ist deshalb unter anderem des versuchten Mordes angeklagt und sitzt seit Januar letzten Jahres in Untersuchungshaft – so lange, weil der Prozess wegen des Todes eines Schöffen schon einmal unterbrochen und neu aufgerollt werden musste.

Nach einer längeren Pause verkündete der vorsitzende Richter, man habe die junge Frau ins Krankenhaus gebracht. Die Verhandlung sei unterbrochen und werde am Freitag fortgesetzt – vorausgesetzt, die Angeklagte ist dann wieder in der Lage, die Verhandlung gegen sie zu verfolgen.

Mündliche Entschuldigung

Zunächst hatte sie sich ungewohnt offen gezeigt. Nachdem einer ihrer ehemaligen Kollegen ausgesagt hatte, wie es ihm nach der Vergiftung gegangen war und dass er sich wegen einer posttraumatischen Belastungsstörung nach wie vor einer Psychotherapie unterziehe, hatte sie sich, statt wie sonst alles schweigend und in sich gekehrt zu verfolgen, mit folgenden Worten an ihn gewandt: „Ich höre mit sehr, sehr großer Betroffenheit, dass Sie immer noch dran zu knapsen haben. Es tut mir unendlich leid.“

Seine posttraumatische Belastungsstörung, führte der ehemalige Kollege aus, sei auf die Lebensgefahr zurückzuführen, in die ihn die Angeklagte gebracht habe. Dass es sich um eine letale Dosis an Atropin gehandelt habe, habe er erst bei der Kriminalpolizei erfahren. Lange Zeit danach habe er keine Getränke mehr unbeaufsichtigt stehen lassen oder diese weggekippt, wenn er sie einmal nicht ständig im Auge hatte. „Ich kann bis heute nicht abschließen und bin froh, wenn der Prozess vorbei ist.“

Auf die Frage, was die zuvor schriftliche und nun auch mündliche Entschuldigung der Angeklagten für ihn bedeute, entgegnete er: „Für mich war das das Mindeste, aber das macht es für mich nicht weg.“ Zum Entschuldigungsbrief sagte er, er habe nicht den Eindruck gehabt, als sei das ihr Schreibstil gewesen.

„Bin überzeugt, dass wir uns gut verstanden haben“

Auf die Frage, wie sein früheres Verhältnis zu der Angeklagten gewesen sei, entgegnete er: „Ich bin überzeugt, dass wir uns gut verstanden haben.“ Allerdings habe er im Zuge der Ausbildung Defizite im Kenntnisstand festgestellt, und als er wesentliche Ausbildungselemente mit der jungen Frau wiederholt habe, habe er den Eindruck gehabt, als habe sie manches nur „weggenickt, aber nicht verstanden.“ Vor allem die Umsetzung in die Praxis sei der jungen Frau schwer gefallen.

Der zweite ehemalige Kollege bestätigte die Aussagen des Vergiftungsopfers praktisch eins zu eins. Er habe den Eindruck gehabt, dass die Angeklagte den Belastungen, die der Beruf mit sich bringe, psychisch nicht gewachsen sei. Dass sie, wie die junge Frau schriftlich erklärt hatte, gemobbt und beleidigt worden sei, könne er nicht bestätigen.

Unsere Empfehlung für Sie Giftanschläge auf Rettungswache Mutter der Angeklagten wusste offenbar von deren Medikamentenmissbrauch Am vierten Verhandlungstag des neu aufgerollten Prozesses gegen eine ehemalige DRK-Auszubildende verlas der vorsitzende Richter aufschlussreiche Chatverläufe.

Die Ausfallerscheinungen seines Kollegen beschrieb er wie zuvor dieser selbst mit Mundtrockenheit, Herzrasen, Orientierungslosigkeit und Schwindel. „Er war neurologisch auffällig.“ Weil er selbst zunächst einen Schlaganfall vermutet habe, habe er ihn ins Krankenhaus gebracht. Und er habe zu der Auszubildenden gesagt, es sei doch merkwürdig, dass der Mann an denselben Symptomen leide wie kurz zuvor ein weiterer Kollege, und brachte eine mögliche Vergiftung ins Spiel.

Gegoogelt, welche Strafe auf Vergiftung steht

Die Angeklagte habe daraufhin panikartig reagiert und Angst geäußert, ihren Salat zu essen, weil der vergiftet sein könne. „Sie steigerte sich in die Situation rein, hat geweint und hyperventiliert, sich dann aber wieder beruhigt.“ Dann habe sie gesagt, sie habe gegoogelt, um zu sehen, welche Strafe jemandem drohe, der jemand anderen vergiftet habe. Daran, welches Strafmaß sie nannte, konnte sich der Zeuge nicht mehr erinnern; der Richter brachte eine Haftstrafe von offenbar früher genannten zehn Jahren ins Spiel. Das war der Punkt, an dem die Verhandlung unterbrochen werden musste.

Begonnen hatte sie mit der Befragung einer Kripobeamtin, die berichtete, wie die Verhaftung der Angeklagten am frühen Morgen in deren Elternhaus abgelaufen sei. Wegen des Haftbefehls aufgrund versuchten Mordes sei sie fassungslos gewesen. Sie habe gefragt, ob sie jetzt ins Gefängnis müsse, und gesagt: „Dann ist mein Leben vorbei.“