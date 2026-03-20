Giftprozess gegen Ex-DRK-Azubi: Angeklagte sackt zusammen – Verhandlung unterbrochen

Der Prozess gegen eine ehemalige Auszubildende zur Notfallsanitäterin des DRK Ludwigsburg steht unter keinem guten Stern: Er musste schon wieder unterbrochen werden.
Mitten in der Zeugenaussage eines ehemaligen Kollegen von der DRK-Rettungswache in Vaihingen sackte die Angeklagte immer mehr in sich zusammen. „Es geht ihr nicht gut, wir müssen eine Pause machen“, meldete sich ihre Anwältin und schloss damit die Möglichkeit aus, dass die junge Frau, wie früher etliche Male auf der Rettungswache, eingeschlafen war.