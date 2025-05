Giftattacke auf Kollegen: Angehende Notfallsanitäterin steht bald vor Gericht

1 Eine ehemalige DRK-Mitarbeiterin muss sich ab August vor Gericht verantworten. Sie soll versucht haben, drei Kollegen zu vergiften. Foto: Hannes P Albert/dpa

Eine 24-jährige ehemalige Mitarbeiterin des DRK-Kreisverbands Ludwigsburg, die in Vaihingen/Enz mehrere Giftanschläge auf drei Kollegen verübt haben soll, steht ab August vor Gericht.











Link kopiert



Dieser Fall hatte nicht nur in Kreisen von Rettungs- und Notfallsanitätern Entsetzen ausgelöst: Wie Anfang Februar bekannt geworden war, soll eine 24-jährige Auszubildende zur Notfallsanitäterin drei Kollegen an der Rettungswache des DRK in Vaihingen an der Enz verschreibungspflichtige Medikamente in deren Getränke gemischt haben, woraufhin diese starke gesundheitliche Beschwerden bekamen – in einem Fall waren diese laut Polizei sogar lebensbedrohlich. Alle drei mussten zumindest vorübergehend ins Krankenhaus. Die insgesamt vier Taten – einen der Kollegen traf es gleich zweimal – sollen laut Polizei zwischen Oktober 2023 und April 2024 passiert sein.