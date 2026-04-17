„Ghost Stories“ von Siri Hustvedt: Die traurige Geschichte einer großen glücklichen Liebe

Im April 2024 ist Paul Auster gestorben. In ihrem Erinnerungsbuch „Ghost Stories“ beschwört seine Frau Siri Hustvedt eine Verbindung, die der Tod nicht scheidet.
Gut 43 Jahre waren Siri Hustvedt und Paul Auster verheiratet. 43 Jahre, die für alle ein Glücksfall waren: Für das Paar, weil sie die Liebe ihres Leben gefunden haben, für alle anderen, weil aus der glücklichen Verbindung von beiden Werke hervorgingen, deren Geist licht aus der Düsternis hervorstrahlt, in der die USA gerade zu versinken drohen. Doch am 30. April vor zwei Jahren um 18.58 Uhr hat der zu den bedeutendsten amerikanischen Autoren der Gegenwart zählende Paul Auster im gemeinsamen Haus in Brooklyn aufgehört zu atmen. Mit 77 Jahren. Zurück blieb seine acht Jahre jüngere Frau.