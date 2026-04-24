Gewinnspiel DFB-Pokalfinale: So kannst Du beim Pokalfinale dabei sein!
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Mitmachen und womöglich beim DFB-Pokalfinale ganz nah dran und dabei sein. Foto: Alexander Scheuber / Getty Images for Volkswagen

Wir verlosen gemeinsam mit Volkswagen ein Erlebnis, das man für Geld nicht kaufen kann. Jetzt beim Gewinnspiel mitmachen und in Berlin beim Finale dabei sein!

Manche Dinge kann man nicht kaufen und die Erinnerungen, die dadurch entstehen, bleiben für immer. So wie bei unserem Gewinnspiel in Kooperation mit Volkswagen. Einmal mit einem Finalisten auf den Rasen eines vollbesetzten Olympia-Stadions in Berlin einlaufen, natürlich beim DFB-Pokalfinale! Wer diese Chance haben möchte, der macht jetzt bei unserem Gewinnspiel von StZ Familie und MeinVfB mit.

 

Wenn dann am 23. Mai (20 Uhr) der VfB Stuttgart gegen den FC Bayern München antritt, kann sich dieser Traum für Ihr Kind erfüllen. Wir verlosen gemeinsam mit Volkswagen fünf Plätze für die „Volkswagen Junior Eskorte“, die die Mannschaften von der Kabine auf den Rasen führt. Doch das ist noch nicht alles! Zu diesem unvergesslichen Erlebnis gehören zudem zwei Tribünentickets für das Spiel (Kind und Begleitperson) und ein komplettes Bekleidungs-Set, bestehend aus Trikot, Hose, Stutzen und Schuhen, das anschließend behalten werden darf. Um den Abend auch in Berlin gebührend zu feiern und ausklingen lassen zu können, gehört auch eine Übernachtung in einem Doppelzimmer dazu.

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Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt sind Kinder mit Wohnsitz in Deutschland, die zum Zeitpunkt des Spiels zwischen sieben und zehn Jahre alt und maximal 1,50 Meter groß sind. Die Teilnahme setzt die Zustimmung der Erziehungsberechtigten voraus. Bedenkt außerdem, dass es Videos und Fotos von der Aktion geben wird und Euer Einverständnis dazu vorausgesetzt wird.

 