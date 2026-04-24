Gewinnspiel DFB-Pokalfinale: So kannst Du beim Pokalfinale dabei sein!

Wir verlosen gemeinsam mit Volkswagen ein Erlebnis, das man für Geld nicht kaufen kann. Jetzt beim Gewinnspiel mitmachen und in Berlin beim Finale dabei sein!
Manche Dinge kann man nicht kaufen und die Erinnerungen, die dadurch entstehen, bleiben für immer. So wie bei unserem Gewinnspiel in Kooperation mit Volkswagen. Einmal mit einem Finalisten auf den Rasen eines vollbesetzten Olympia-Stadions in Berlin einlaufen, natürlich beim DFB-Pokalfinale! Wer diese Chance haben möchte, der macht jetzt bei unserem Gewinnspiel von StZ Familie und MeinVfB mit.