Um die Unabhängigkeit zu sichern, braucht Bosch eine Rendite von sieben Prozent. Davon ist das Unternehmen weit entfernt – auch wegen der Kosten für den Stellenabbau.
Der Stuttgarter Bosch-Konzern hat im vergangenen Jahr mit einem Betriebsgewinn von 1,7 Milliarden Euro sein ursprüngliches Ertragsziel weit verfehlt. Der Gewinn brach um fast die Hälfte ein; die Rendite lag bei rund zwei Prozent und damit deutlich unterhalb der sieben Prozent, die das Unternehmen als Zielwert anstrebt. Das Ziel, diesen Wert im laufenden Jahr zu erreichen, hat Bosch bereits verworfen. Nun setzt man auf das Jahr 2027 – frühestens.