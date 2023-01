1 Beschäftigte von Mercedes-Benz dürfen sich über eine Rekord-Gewinnbeteiligung freuen. Foto: picture alliance/dpa/Uli Deck

Rund 93 000 Beschäftigte der Mercedes-Benz AG in Deutschland erhalten für das Jahr 2022 eine Ergebnisbeteiligung, die so hoch ist wie nie zuvor. Die Sonderzahlung liegt pro Beschäftigten bei 7300 Euro und damit deutlich über der bisherigen Deckelung von 6465 Euro. Um eine so hohe Zahlung zu ermöglichen, einigten sich der Gesamtbetriebsrat und das Unternehmen auf eine neue Berechnungssystematik, mit der der bisherige Höchstbetrag weggefallen und durch einen deutlich höheren Maximalbetrag ersetzt worden ist. Teilzeitbeschäftigte und Auszubildende erhalten einen anteiligen Betrag, für Leiharbeitskräfte gibt es eine „Anerkennungsprämie“ von zehn Prozent. Die Beteiligung wird mit dem Aprilgehalt ausgezahlt.