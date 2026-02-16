Der Gewerkschaftsbund fordert Ministerpräsident Kretschmann schriftlich auf, einen aktuellen Entschließungsantrag an den Bundesrat zurückzuziehen. Dies sind die Gründe.
Gerade zwei Wochen ist es her, dass sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann und der Gewerkschaftsbund auf dessen Bezirkskonferenz in Ludwigsburg würdig voneinander verabschiedet haben. Nun gibt es auf den letzten Metern von Grün-Schwarz doch noch Knatsch. Der Vorwurf des DGB lautet, den „einseitigen Abbau von Arbeitnehmerrechten“ zu befördern.