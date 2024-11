1 2015 fand der WIV-Neujahrsempfang mit dem Vorsitzenden Günter Sabow (Mitte) in der Markthalle Stuttgart statt. Damals war Ines Aufrecht (rechts) noch städtische Wirtschaftsförderin und Bettina Fuchs Citymanagerin. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Der langjährige Vorsitzende der Wirtschafts- und Industrievereinigung Stuttgart, Günter Sabow, gibt sein Amt ab. Er sieht noch einige Aufgaben auf die Stadt zukommen, um die Gewerbegebiete attraktiver zu machen.











Ob Synergie-Park in Vaihingen und Möhringen oder die Gewerbegebiete Feuerbach-Ost, Weilimdorf und Zuffenhausen-West: Die Stadt Stuttgart braucht auch größere Flächen, um Unternehmen eine optimale Entwicklung in der Landeshauptstadt zu ermöglichen und sie so langfristig binden zu können.