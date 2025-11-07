Gewerbegebiet in Stuttgart: Sony und neue Bäckerei bringen Leben in den Neckarpark in Bad Cannstatt

Der Cannstatter Neckarpark wandelt sich von einer Baustelle langsam zum echten Quartier: Unter anderem mit Sony und einer neuen Bäckerei zieht Leben in das Viertel ein.
Über Jahre hinweg bestimmten Bauarbeiten, Handwerker und schwere Maschinen das Bild rund um den Veielbrunnenpark. Auch wenn weiterhin gebaut wird, verändert sich der Cannstatter Neckarpark zunehmend: Nach und nach zieht Leben in das Quartier ein. Erste Unternehmen haben sich angesiedelt, und im Spätsommer eröffnete die Bäckerei Treiber dort eine Filiale. Hier gibt es nicht nur an sieben Tagen die Woche Brote und Brötchen, sondern auch einen kleinen Café-Bereich. Junge Mütter, Schüler und die ersten Büroangestellten treffen sich hier zum Mittagessen oder auf einen Kaffee und geben einen ersten Eindruck davon, wie nach und nach der Alltag in die Neubauten einzieht.