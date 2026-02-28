Es tut sich etwas entlang der B10: 29 Unternehmen sind im Gewerbegebiet Gaisburg mittlerweile ansässig. Offen ist, wie es mit dem alten Kohlelager weitergeht.

﻿Kleine, mittelständische Betriebe im Gewerbegebiet Gaisburg brauchen mehr Platz. Im Rahmen eines Pilotprojekts soll dieser mittelfristig geschaffen werden. „Urban Sandwich“ ist der Zauberbegriff dafür. Er steht für aufstocken statt ausbreiten. Auch eine riesige, bisher lediglich als Parkplatz für Lastwagen genutzte städtische Fläche beim alten Kraftwerk Gaisburg kann dabei eine wichtige Rolle spielen.

Das Gewerbegebiet Ehemaliger Güterbahnhof Gaisburg ist „extrem besonders”. So hat es Hermann-Lambert Oediger kürzlich im Bezirksbeirat Stuttgart-Ost beschrieben. Der Leiter der Abteilung Stadtentwicklung im Amt für Stadtplanung und Wohnen sagte, es sei zwar sehr klein und sehr kleinteilig, aber sehr zentral gelegen. Die 29 Unternehmen sind dort ansässig zwischen der Wohnbebauung des Stadtteils Gaisburg und dem ehemaligen Kohlelager, eingerahmt und überragt vom stillgelegten Kohle-Heizkraftwerk und dem Gaskessel. Und sie wollen gerne dort bleiben.

Unternehmen sind an Erweiterung teils stark interessiert

Eigentlich besteht das Gewerbegebiet Gaisburg aus zwei Teilen: dem ehemaligen Schlachthofareal und dem Areal des früheren Güterbahnhofs. 2005 war für das gesamte Gebiet ein Verfahren für einen Bebauungsplan gestartet worden. 2010 erfolgte dann die Aufteilung in zwei Gebiete. Der Bebauungsplan für das Schlachthofareal unter anderem mit der Mega und dem SSB-Omnibus-Betriebshof steht längst. Der Plan für das Güterbahnhofsgelände wurde damals gestoppt – bis heute.

Vor sechs Jahren hatte die Stadt die Studie „Urban Sandwich – Steigerung der Flächeneffizienz durch Stapelung gewerblicher Nutzungen“ vorgelegt, 2024 folgte „Urban Sandwich II“ mit Schwerpunkt auf städtischen Betriebsstandorten, beispielsweise der Zentrale der Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) an der Heinrich-Baumann-Straße in Stuttgart-Ost. Die Urban-Sandwich-Planungen für das Gaisburger Gewerbegebiet laufen seit Juli 2024. Die ansässigen Unternehmen wurden eng eingebunden, an einer Auftaktveranstaltung nahmen 15 der 29 Betriebe teil, sieben davon führten zum Teil mehrere intensive Einzelgespräche für weitere Planungen. „Das ist eine enorm hohe Zahl“, sagte Stadtentwickler Oediger im Bezirksbeirat.

Die EnBW will das ehemalige Kohlelager nicht verkaufen

Ursprünglich hatten einige der Unternehmen das angrenzende einstige Kohlelager als Erweiterungsmöglichkeit im Blick. Das gehört aber der EnBW und der Energiekonzern teilt auf Anfrage zu seinen Flächen entlang des Neckars mit: „In der Vergangenheit hat sich wiederholt gezeigt, dass der Umbau des Energiesystems immer auch mit einem großen Bedarf an disponiblen Flächen einhergeht; erst recht im urbanen Kontext. Zum jetzigen Zeitpunkt steht daher der zu erwartende Flächenbedarf für energiewirtschaftliche Nutzungen im Mittelpunkt. Entsprechend stehen die Flächen mittelfristig nicht für eine städtebauliche Entwicklung zur Verfügung.“

Die ohnehin schmalen Straßen im Gewerbegebiet sind oft vollgeparkt. Foto: Jürgen Brand

Bleibt also nur die Nachverdichtung durch Aufstockung. Wo das möglich ist, wird in der Studie aufgezeigt. Weitere Lösungsansätze sind Kooperationen zwischen benachbarten Betrieben – und die Schaffung von Parkmöglichkeiten etwa in einer Art Quartiersgarage. Die Straßen in dem Gebiet sind oft restlos zugeparkt, erst recht, wenn der VfB ein Heimspiel hat. Allerdings stehen dort nicht nur Personenwagen, sondern zahlreiche Anhänger, zum Teil mit Booten drauf, Wohnmobile und auch längerfristig abgestellte Fahrzeuge. Für die Pendler unter den im Gebiet Beschäftigten bleibt dann kaum noch Platz, fürs Rangieren der teils großen Betriebsfahrzeuge noch weniger.

Entsteht gegenüber dem Großmarkt ein neues Parkhaus?

Deswegen schlagen die Planer beispielsweise den Bau eines Parkhauses auf der bisherigen großen Parkplatzfläche beim alten Kraftwerk gegenüber dem Großmarkt vor. Auf der Fläche warten oft bis zu 30 Lastwagen auf die Zufahrt zum Großmarkt, für die muss auch künftig Platz sein. Parkebenen darüber, im Konzept einmal um die ganze Fläche umlaufend, könnten aber eine Quartiersgarage bilden, die dann im eigentlichen Gewerbegebiet Räume schafft.

Voraussetzung für solche Erweiterungs- und Aufstockungsmöglichkeiten ist aber ein rechtsgültiger Bebauungsplan. Der Entwurf dafür könnte – wenn 2027 ein Artenschutzgutachten gefertigt wird – 2028 oder 2029 ausgelegt werden. Schon dann könnten darauf abgestimmte Bauanträge beim Baurechtsamt eingereicht werden.