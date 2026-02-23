Gewalt in Schwieberdingen: Jugendlicher wird im Nachtbus verprügelt

1 Die Gruppe stieg nach der Attacke aus dem Nachtbus aus (Symbolbild). Foto: VVS

Ein 17-Jähriger ist in einem Nachtbus in Schwieberdingen von einer Gruppe Gleichaltriger angegangen worden. Als der Jugendliche sie zur Rede stellen will, eskaliert die Situation.











Ein 17-Jähriger soll am Freitagabend in einem Nachtbus in Schwieberdingen von einer Gruppe Gleichaltriger verprügelt worden sein. Wie die Polizei mitteilt, war der Jugendliche gegen 1.20 Uhr mit der Linie 502 unterwegs, als er von einer etwa zehnköpfigen Gruppe, alle ungefähr im Alter von 16 Jahren, zunächst verbal angegangen wurde. Der 17-Jährige soll darauf von seinem Sitz aufgestanden sein, um die Gruppe zur Rede zu stellen.