Die Softshelljacke ist ein Teil der neuen Uniform der Polizei in Baden-Württemberg.

Innenminister Thomas Strobl (CDU) will sich für eine Verschärfung des Strafmaßes bei Angriffen auf Uniformträger einsetzen. „Insbesondere, wenn die Einsatzkräfte in einen Hinterhalt geraten, muss es eine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr geben“. Die Angriffe sollten dann auch als Verbrechenstatbestände eingestuft werden – statt als Straftaten. Das sagte der Innenminister am Montag, als er die neue Uniform der Polizei im Land vorstellte.