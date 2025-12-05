Gewalt auf dem Cannstatter Wasen: Ringen um Wasenboje geht weiter

Die Wasenboje, ein geschützter Raum für Mädchen und Frauen muss auf Hilfe warten. Der Gemeinderat hat stattdessen höhere Gebühren für Wirte und Schausteller beschlossen.
Vorschläge gab es genug. Vielleicht zu viele. Mehrere Fraktionen hatten vorgeschlagen, die Festwirte an der Finanzierung des Wasenboje zu beteiligen. Doch zu einer Entscheidung konnten sich die Stadträte am Freitag nicht durchringen. Die Wasenboje ist ein geschützter Ort für Mädchen und Frauen. Und seit 2023 Teil der Feste auf dem Wasen.