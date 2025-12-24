Getränk ohne Alkohol: Mellow Rush aus Stuttgart soll „kicken ohne Kater“ – was ist dran?

Immer mehr Anbieter bringen Getränke auf den Markt, die angeblich wie Alkohol wirken – aber ohne Nachwehen. Aus Stuttgart gibt es nun Mellow Rush: Laut Werbung ein „Mood Elevator“.
Nüchtern ist das neue Cool? Eins ist zumindest klar: Im Vergleich zu den 90er Jahren wird in Deutschland weniger Alkohol getrunken, dafür steigt der Umsatz mit alkoholfreien Varianten von Bier, Sekt, Spirituosen und Wein. Gründe dafür gibt’s viele. Unter anderem steht nicht zuletzt seit der Corona-Pandemie das Gesundheitsbewusstsein immer mehr im Fokus. Alkohol muss man zwar nicht verteufeln, doch Studien haben ergeben, dass selbst kleine Mengen ein Risiko bergen. Daher verzichten so manche darauf, zumindest auf Zeit, etwa im „Dry January“.