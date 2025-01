Getötete Mieterin in Stuttgart-Ost: Stuttgarter Soko ermittelt mutmaßlichen Mörder

1 Einsatzfahrzeuge der Polizei am Tatort Landhausstraße: Auch am Montag werden im Mehrfamilienhaus noch Spuren gesichert. Foto: red/Decksmann

In einer Mietwohnung im Stuttgarter Osten ist am Freitag die Leiche einer 25-Jährigen gefunden worden – sie wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Die Soko Chalet der Stuttgarter Kripo ist nun in ihrem Bekanntenkreis fündig geworden.











Der mutmaßliche Mord an einer 25-jährigen Mieterin im Stuttgarter Osten ist nach nur wenigen Tagen offenbar geklärt. Wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte, ist ein Tatverdächtiger ermittelt worden, der für den Tod der jungen Frau am Freitag in der Landhausstraße nahe der Sankt-Nikolaus-Kirche verantwortlich sein soll. „Wir haben in die Ermittlungen natürlich auch das nähere Umfeld des Opfers eingeschlossen“, sagt der Stuttgarter Polizeisprecher Timo Brenner. Der 34-jährige Verdächtige zählt zu ihrem erweiterten Bekanntenkreis. Am Montag erging Haftbefehl.