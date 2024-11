Getötete 26-Jährige aus der Region Stuttgart: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Ermittlungserfolg der Soko „Fluss“: Im Fall der getöteten 26-Jährigen aus dem Raum Stuttgart hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Laut einer Mitteilung der Polizei handelt es sich um einen 24 Jahre alten, in Gerlingen wohnhaften Mann, der im Rahmen der Ermittlungen ins Visier der Polizei geraten war.

Er wurde am Freitag durch Polizeikräfte der Sonderkommission festgenommen. Ein Haftrichter des Amtsgerichts Stuttgart erließ Haftbefehl gegen den Mann, dieser sitzt nun in Untersuchungshaft.

Die Leiche der jungen Frau war am 8. November an der sogenannten Landungsbrücke in Fellbach-Oeffingen, einem Aussichtspunkt am Neckarufer, im Wasser treibend gefunden worden. Die Polizei konzentrierte sich bei ihren Ermittlungen rasch auf das Umfeld des Opfers. Sowohl der Tatverdächtige als auch die getötete Frau haben die ruandische Staatsangehörigkeit. „Zwischen der Verstorbenen und dem Festgenommenen bestand bereits im Vorfeld der Tat eine persönliche Vorbeziehung“, so die Polizei in einer Mitteilung. Weitere Angaben macht sie nicht. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Soko dauern an.