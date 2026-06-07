Zweimal kämpfte Anastacia (57) gegen Brustkrebs. Nach ihrer ersten Diagnose im Jahr 2003 kehrte die Krankheit zehn Jahre später zurück. Die US-Sängerin sagte ihre Tour ab und unterzog sich einer doppelten Mastektomie. Inzwischen hat sie die schweren Zeiten jedoch hinter sich gelassen. "Mir geht es jetzt wirklich gut, ja! Ich würde sagen, meiner Krebserkrankung geht es super", sagte sie laut des britischen "Mirror" in der Radiosendung "Heart Breakfast".

Anastacia ist "sehr stolz" auf ihre Krebsdiagnosen Die Sängerin kam auch auf die Fortschritte in der Krebsmedizin zu sprechen. Aufgrund dieser sei Krebs "nicht mehr das Schreckenswort, das er einmal war - weil die Früherkennung heute greift". Genau das habe ihr beide Male das Leben gerettet.

Dass sie zweimal betroffen war, wertet sie nicht als Unglück, sondern als Auftrag. "Ich bin sehr stolz auf beides, weil das bedeutet, dass ich noch mehr Aufmerksamkeit und Informationen über das, was zehn Jahre nach der ersten Krebsdiagnose passiert, verbreiten kann", sagte sie dem Bericht zufolge. Seit ihrer Erstdiagnose engagiert sich Anastacia mit dem von ihr gegründeten Anastacia Fund für die Brustkrebsaufklärung bei jungen Frauen.

Morbus Crohn bleibt ein Begleiter

Eine Erkrankung begleitet Anastacia allerdings bis heute: Seit Jahren lebt sie mit Morbus Crohn. "Mein Crohn ist noch da, aber das ist eben das Leben, er wird immer da sein", sagte sie über die chronisch-entzündliche Darmerkrankung. Entscheidend sei für sie, den Krankheiten nicht die Kontrolle über die eigenen Gedanken zu überlassen. "Ich möchte den Menschen bewusst machen, dass man - selbst wenn man Krebs hat oder an Morbus Crohn leidet - nicht im Hier und Jetzt lebt, je mehr man sich regelmäßig damit beschäftigt", erklärte sie. Zugleich plädierte sie dafür, sowohl gute als auch schlechte Tage anzunehmen. "Wenn der schlechte Tag kommt, verdränge ihn nicht; er muss wahrscheinlich passieren", sagte sie.

Die Sängerin selbst stand kurze Zeit nach ihrer zweiten Krebsdiagnose wieder auf der Bühne und tourt auch heute noch um die Welt. Im Juni und Juli tritt sie bei einigen Open-Airs in Deutschland auf.