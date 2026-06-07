Anastacia erkrankte zweimal an Brustkrebs. In einem Radio-Interview gab sie ein Gesundheitsupdate und erzählte, warum sie stolz auf ihre Krankengeschichte ist.
Zweimal kämpfte Anastacia (57) gegen Brustkrebs. Nach ihrer ersten Diagnose im Jahr 2003 kehrte die Krankheit zehn Jahre später zurück. Die US-Sängerin sagte ihre Tour ab und unterzog sich einer doppelten Mastektomie. Inzwischen hat sie die schweren Zeiten jedoch hinter sich gelassen. "Mir geht es jetzt wirklich gut, ja! Ich würde sagen, meiner Krebserkrankung geht es super", sagte sie laut des britischen "Mirror" in der Radiosendung "Heart Breakfast".