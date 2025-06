Gesundheitsrisiko auch für Hunde: Gefährliche Blaualgen in drei Stuttgarter Seen

Gefährliche Blaualgen in drei Stuttgarter Seen

1 Das Rohrer Seefest genießt inzwischen Kultstatus – der See erlebt allerdings eine Algenplage. Foto: Eva Herschmann

Die steigende Wassertemperatur erneut hat zu einer Blaualgen-Plage in Stuttgarter Seen geführt. Was Spaziergänger und Hundebesitzer nun beachten sollten.











Zum Baden sind die drei Stuttgarter Seen ohnehin nicht freigegeben, doch jetzt warnt das Tiefbauamt der Stadt eindringlich vor jeglichem Wasserkontakt am Feuersee in Stuttgart-West, am Probstsee in Möhringen und am Rondellsee in Rohr. Es habe sich in den Gewässern eine besonders hohe Konzentration giftiger Blaualgen gebildet, erkennbar an den schlierigen und flockigen Gebilden an der Wasseroberfläche. Auch Hundebesitzer sollten ihre Tiere daher nicht in die Nähe des Wassers lassen.