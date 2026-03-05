Gesunde Nieren: Was jeder selbst dafür tun kann

Schäumender Urin, Müdigkeit oder Juckreiz: Nierenprobleme bemerken viele erst spät. Wie man ihnen früher auf die Spur kommt, wie Schmerzmittel zum Problem werden können und was die Organe fit hält.
Schon statistisch sind sie wirklich beeindruckend: „Rund 1800 Liter Blut fließen jeden Tag durch die Nieren. Circa 1,5 Liter Urin produzieren sie dabei und entgiften so den Körper.“ So bringt es die Nephrologin Julia Weinmann-Menke von der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz auf den Punkt.