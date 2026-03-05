Gesunde Nieren: Was jeder selbst dafür tun kann

Schäumender Urin, Müdigkeit oder Juckreiz: Nierenprobleme bemerken viele erst spät. Wie man ihnen früher auf die Spur kommt, wie Schmerzmittel zum Problem werden können und was die Organe fit hält.

Schon statistisch sind sie wirklich beeindruckend: „Rund 1800 Liter Blut fließen jeden Tag durch die Nieren. Circa 1,5 Liter Urin produzieren sie dabei und entgiften so den Körper.“ So bringt es die Nephrologin Julia Weinmann-Menke von der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz auf den Punkt.

Ein Organ mit vielen Aufgaben Dass die Nieren Wasser- sowie den Säure-Basen-Haushalt im Körper regulieren, das haben die meisten auf dem Schirm. „Weniger bekannt ist, dass sie auch für den Knochenstoffwechsel zuständig sind“, erklärt Julia Weinmann-Menke.

Beispielsweise sorgen die Nieren dafür, dass aus einer Vorstufe eine aktive Form von Vitamin D entsteht. Auf das ist der Körper angewiesen, um stabiles Knochengewebe herstellen zu können.

Außerdem spielen die Nieren eine Rolle bei der Regulierung des Blutdrucks. Plus: Sie produzieren Hormone für die Blutbildung.

Das Organ hat also viele wichtige Aufgaben zu erledigen. Umso tragischer ist es, dass sich viele Menschen der Nieren erst bewusst werden, wenn sie erkranken. Spätestens, wenn die Nierenwerte auffällig sind, kommt die Frage auf: Was jetzt? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wie häufig sind Nierenerkrankungen?

Etwa jeder Zehnte in Deutschland hat eine chronische Nierenerkrankung, so die Deutsche Gesellschaft für Nephrologie. Längst nicht jeder weiß davon. „Viele Erkrankungen werden erst spät erkannt, denn chronische Nierenerkrankungen verlaufen anfangs meist symptomlos“, erläutert der Nephrologe Bernd Krüger vom Klinikum Darmstadt.

Wie erkennt man Nierenprobleme?

Einige Warnsignale gibt es zwar. Sie sind allerdings unspezifisch, können also auch bei anderen Erkrankungen auftreten. Bernd Krüger zählt auf: „Schäumender Urin, der auf Proteine hindeutet, geschwollene Beine, ständige Müdigkeit, Luftnot, Bluthochdruck, häufiges Wasserlassen und Juckreiz können Anzeichen für Nierenprobleme sein.“

Der Zustand der Nieren lässt sich über Blut- und Urintests kontrollieren. Entscheidend ist zum einen der Kreatinin-Blutwert bzw. die sich daraus ergebende glomeruläre Filtrationsrate (GFR) im Blut. Aufschluss gibt auch eine Urinuntersuchung auf Albumin, also Eiweiß.

Letzteres ist nicht immer Teil der regulären Vorsorge in der Hausarztpraxis. Doch „nur die Relation beider Werte zeigt, wie gut die Nieren funktionieren“, konstatiert Bernd Krüger. Auf das vollständige Bild sollten vor allem Risiko-Patienten bestehen.

Was sind Risikofaktoren?

Ein erhöhtes Risiko für Nierenerkrankungen haben Menschen mit . . .

Diabetes mellitus

Bluthochdruck

Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Schlaganfällen

Übergewicht

familiärer Vorbelastung

in höherem Lebensalter

Rauchen erhöht das Risiko.

„Auch nicht steroidale Schmerzmittel wie Ibuprofen oder Diclofenac können bei übermäßigem Gebrauch den Nieren schaden. Man sollte eine längere Einnahme daher immer mit dem Arzt absprechen“, berichtet Julia Weinmann-Menke.

Was tun bei auffälligen Nierenwerten?

Erst einmal gilt: keine Panik! Werte wie GFR und Kreatinin können auch bei kurzfristigem Flüssigkeitsmangel, Infekten oder durch die Einnahme von Schmerzmitteln zeitweise erhöht sein. In Absprache mit dem Arzt kann es sinnvoll sein, die sie durch Wiederholungstests zu überprüfen.

Was man nicht tun sollte: Ganz nach dem Motto „Wird schon wieder weggehen“ das Problem ignorieren. Früh erkannt, lässt sich nämlich ein Fortschreiten von chronischen Nierenerkrankungen mittlerweile oft gut aufhalten oder verlangsamen. „In den letzten zehn Jahren hat es unglaublich viel Fortschritt bei der Behandlung von Nierenkrankheiten gegeben“, berichtet Julia Weinmann-Menke.

Viel Bewegung – mindestens 150 Minuten pro Woche, wobei auch ein strammer Spaziergang dazuzählt, ausgewogene und nicht zu salzreiche Ernährung. Foto: picture alliance /dpa/Tobias Hase

Wie kann man aktiv zur Nierengesundheit beitragen?

Wer Diabetes hat, sollte darauf achten, dass der Blutzucker stabil eingestellt ist. Und tanzt der Blutdruck aus der Reihe, sollte er behandelt werden, damit die Nieren durch die hohen Werte keinen Schaden nehmen.

„Viel Bewegung – mindestens 150 Minuten pro Woche, wobei auch ein strammer Spaziergang dazuzählt, ausgewogene und nicht zu salzreiche Ernährung“, rät Bernd Krüger. Wer frisch kocht, anstatt Fertigprodukte zu essen, und mit frischen Kräutern würzt, macht schon einmal viel richtig.

Ebenfalls wichtig: ausreichend trinken. Die allgemeine Empfehlung lautet: Trinken nach Durstgefühl. Wer eine konkrete Zahl sehen will: „Rund 1,5 Liter Flüssigkeitszufuhr sollten es ungefähr sein“, so Bernd Krüger.

Fast egal, zu welchem Mineralwasser man greift: In Deutschland ist die Qualität überwiegend sehr gut. Foto: picture alliance/dpa/Tobias Hase

Menschen, die zu Nierensteinen neigen, profitieren davon, sogar noch etwas mehr zu trinken. Das verdünnt den Urin, wodurch es Ablagerungen schwerer haben. Bei anderen Nierenerkrankungen ist hingegen wichtig, die Flüssigkeitszufuhr zu begrenzen. Wer sich unsicher ist, bespricht die Trinkmenge mit dem Arzt .

Was sind Alarmzeichen für Nierenversagen?

Bei fortschreitender Erkrankung kommt es zu Ansammlungen von Flüssigkeit und Giftstoffen im Körper. Symptome dafür sind unter anderem Luftnot, Übelkeit, Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, Wassereinlagerungen. Der Körper produziert keinen Urin mehr. Solche Beschwerden sollten rasch abgeklärt werden.

Wenn die Nieren versagen, braucht man eine regelmäßige „Blutwäsche“. In schweren Fällen wird eine Dialyse notwendig. „Rund 100.000 Menschen sind in Deutschland auf eine Dialyse angewiesen“, erläutert Bernd Krüger. Manchmal ist auch eine Transplantation der einzige Ausweg.

So weit kommt es im besten Falle nicht. Wer gut auf seine Nieren aufpasst, erspart sich im besten Fall weitere Diagnosen. „Einer der stärksten Risikofaktoren für Schlaganfall und Herzinfarkt sind chronische Nierenerkrankungen“, sagt der Nephrologe. Ein Grund mehr, sich um die Nieren zu kümmern und die Vorsorge ernst zu nehmen.

Welche Funktion haben die Nieren?

Stoffwechsel

Die Nieren sind überlebenswichtig: Sie sind für die Ausscheidung von wasserlöslichen Stoffen zuständig, die im Stoffwechsel anfallen. Ist die Funktion gestört, kann das tödlich sein.

Klärwerk

Die Nieren sind das Klärwerk des Körpers. Wenn sie Schaden genommen haben, spüren Patienten das erst im Endstadium. Und dann ist es zu spät, um das Organ heilen. Umso wichtiger ist es daher für chronisch Kranke etwa mit Diabetes, ihre Nierenfunktion regelmäßig überwachen zu lassen.

Filter

Die Nieren filtern durch feinste Verästelungen in ihrem Gewebe das Blut und sind unter anderem für die Ausscheidung von wasserlöslichen Stoffen zuständig, die im menschlichen Stoffwechsel anfallen.

Kreatinin

Das ist zum Beispiel das Kreatinin, ein Abbauprodukt aus dem Muskelstoffwechsel. Ist die Nierenfunktion gestört, lässt sich das daher auch anhand des Kreatininwerts im Blut ermitteln: Denn dann steigt dort die Kreatinin-Konzentration an, während die Ausscheidung über den Urin fällt.

Symptome

Nieren haben wenig Schmerzfasern, rufen für sich genommen keine Symptome hervor – ganz anders als etwa das Herz bei einem Infarkt. Genau hier liegt die Gefahr. Nach einer Studie des Hallenser Nierenspezialisten Matthias Girndt weiß nicht einmal jeder dritte Betroffene in Deutschland, dass seine Nieren nur noch eingeschränkt funktionieren.

Dialyse

Je mehr Schaden das Organ nimmt, desto schlechter arbeitet es und kann den Körper nicht mehr entgiften. Ist die Niere chronisch geschwächt, hilft dem Betroffenen auf Dauer nur noch eine regelmäßige Blutwäsche (Dialyse) oder eine Nierentransplantation.

Niereninsuffizienz

Niereninsuffizienz Oft sind Warnsignale und Symptome von Nierenerkrankungen nicht eindeutig zu erkennen. Folgende Signale sollten Sie aufmerken lassen:

geringere Urinproduktion

Schwellungen an Händen, im Gesicht und an den Beinen

Kurzatmigkeit

Schlafstörungen

Appetitverlust, Übelkeit, Erbrechen

hoher Blutdruck

Frieren und Müdigkeit

Nierenversagen

Ein akutes Nierenversagen (ANV) – auch Harnvergiftung, akute Niereninsuffizienz oder akute Nierenschädigung genannt – ist immer ein Notfall und tritt meist in Zusammenhang mit gleichzeitigen Störungen anderer Organe auf. Beim akuten Nierenversagen stellen die Nieren innerhalb kurzer Zeit ihre Arbeit ein. Plötzlich, innerhalb von Stunden bis Tagen setzt eine prinzipiell rückbildungsfähige Verschlechterung der filtrativen Nierenfunktion ein. Ein ANV kann nach normaler Nierenfunktion oder bei bereits chronisch eingeschränkter Nierenfunktion sowie bei einer akuten Nierenerkrankung auftreten.

Chronische Niereninsuffizienz

Eine chronische Niereninsuffizienz bedeutet einen voranschreitenden Leistungsverlust der Niere. Die Niere verliert dabei ihre Funktion, Abbaustoffe auszuscheiden, die beim Stoffwechsel entstehen und mit dem Harn ausgeschieden werden müssen. Diese harnpflichtigen Stoffe sind zum Beispiel Kreatinin, das beim Muskelstoffwechsel entsteht, Harnstoff und Harnsäure. Funktioniert bei einer chronischen Niereninsuffizienz die Ausscheidung dieser Substanzen nicht mehr richtig, steigt die Konzentration dieser Stoffe im Blut an. Unbehandelt führt das auf Dauer zu einer Vergiftung des Körpers.