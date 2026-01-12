Welche Psychotherapie passt zu wem?

Therapie ist nicht gleich Therapie: Unterschiedliche Verfahren helfen auf unterschiedliche Weise und eignen sich für unterschiedlichen Menschen. Ein Blick auf Abläufe, Methoden und Zielgruppen.
Nicht jeder, der sich in der dunkleren Jahreszeit niedergeschlagen fühlt, leidet zwangsläufig unter einer Winterdepression. „Teilweise sprechen wir auch nur von einem sogenannten Winterblues“, sagt Steffen Häfner, Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie und ärztlicher Direktor der Klinik am schönen Moos in Bad Saulgau in Baden-Württemberg.