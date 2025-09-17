„Gespräche im Gottlieb“: Misha Kaufmann und Kai Häfner vor dem Derby – ein Talk mit klarer Kante

Im Talkformat unserer Zeitung geben Stars abseits des Fußballs Einblicke in ihren Sport. Diesmal spielten sich Kai Häfner und Misha Kaufmann vom TVB Stuttgart kurzweilig die Bälle zu.
Es ist der vorletzte Abend vor dem Derby gegen Frisch Auf Göppingen. Trainer Misha Kaufmann und Ex-Nationalspieler Kai Häfner vom TVB Stuttgart kommen gelöst und gut gelaunt in Bad Cannstatt an. Von Anspannung vor dem Handball-Bundesliga-Duell in der Porsche-Arena (Donnerstag, 19 Uhr) keine Spur. Bei der fünften Auflage des Talkformats unserer Zeitung „Gespräche im Gottlieb – Stuttgarter Sportstars hautnah“ zünden sie in den rund 70 Minuten ein Feuerwerk an blumigen Vergleichen und packenden Anekdoten.