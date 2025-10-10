Gesperrte Straße in Stuttgart: Erneuerte Brücke frei – Wird der Schleichweg jetzt noch attraktiver?

Nach über einem Jahr Bauzeit ist die Brücke über die Mittlere Filderlinie in Plieningen wieder offen – was die gesperrte Scharnhauser Straße als Schleichweg attraktiver machen könnte.
Seit dem 29. September kann der Verkehr in Plieningen innerorts wieder ungehindert über die Scharnhauser Straße rollen. Mehr als ein Jahr lang war die Straße im Osten des Stadtbezirks eine Sackgasse, weil die Brücke über die darunter verlaufende Mittlere Filderlinie erneuert werden musste. Für Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer war an der Brückenbaustelle jeweils Endstation.