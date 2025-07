1 Hier wird jedes Auto geblitzt – egal, wie schnell es fährt. Foto: Torsten Schöll

Die Scharnhauser Straße in Plieningen ist seit Mai gesperrt. Eine Verkehrskontrolle zeigt, dass das viele Autofahrer noch nicht mitbekommen haben – oder ignorieren?











Es war abzusehen: Der Blitzertag an der seit zwei Monaten gesperrten Scharnhauser Straße in Plieningen wird der Stadt einiges Geld in die Kasse spülen. Obwohl die Verkehrskontrolle für Dienstagvormittag angekündigt war, fuhren massenhaft Auto- und Lastwagenfahrer in die Radarfalle.