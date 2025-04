Gesperrte Böblinger Straße in Stuttgart-Süd: Stauchaos am Erwin-Schoettle-Platz: So gehen die Bauarbeiten voran

Wegen Arbeiten an Gasleitungen in der Böblinger Straße kommt es aktuell regelmäßig zu Stau und Verzögerungen im Verkehr. Worauf sich Verkehrsteilnehmer weiterhin einstellen müssen und wann die Arbeiten abgeschlossen sein sollen.

Mit dem 17. März hat sich das Ungemach für Autofahrer im Stuttgarter Stadtteil Heslach aufgetan: Die Stuttgart Netze lassen seitdem Gasleitungen in der Böblinger Straße verlegen, die Fahrbahn nahe der Stadtbahnhaltestelle Erwin-Schoettle-Platz stadtauswärts ist seither gesperrt. Der Verkehr wird derweil über die parallel verlaufenden Böheimstraße, die Karl-Kloß-Straße und die Schreiberstraße zurück auf die Böblinger Straße umgeleitet.

Doch auch oberhalb der Böblinger Straße wirkt sich die Sperrung auf den Autoverkehr aus. So etwa in der Schickhardtstraße, wo es sich im Verkehr, der aus dem Stuttgarter Westen verläuft, aufgrund der Baustelle am Erwin-Schoettle-Platz staut.

Autoverkehr vom Schwabtunnel zum Erwin-Schoettle-Platz: In der Schickhardtstraße staut es sich regelmäßig in Richtung Böblinger Straße. Foto: StZN /Johannes Röckinger

Umbau dreier Haltestellen im Stuttgarter Süden

Damit künftig auf der Stadtbahnlinie U1 Bahnwagen mit einer Länge von 80 Metern verkehren können, plant die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) eine Verlängerung und Verbreiterungen von drei Haltestellen in Stuttgart Süd, unter anderem der Haltestelle Erwin-Schoettle-Platz.

Wie die Stuttgart Netze GmbH auf Anfrage mitteilen, sind die Bauarbeiten vor Ort eine besondere Herausforderung. Denn: Im Bereich des zukünftigen Gleisverlaufs verlaufen aktuell zwei Gasleitungen. „Aus sicherheitstechnischen Gründen darf sich eine Gasleitung jedoch nicht direkt unter einem Gleisbett befinden“, so ein Unternehmenssprecher. Deshalb verlege das Unternehmen die betroffenen Leitungen aktuell an eine sichere Position außerhalb des künftigen Gleisbereichs.

Fortschritt bei Gasleitungsarbeiten: Tiefbau abgeschlossen

Die Tiefbaumaßnahmen seien vorerst abgeschlossen, der Leitungsgraben somit vorbereitet, heißt es seitens des Energieversorgers. „Derzeit finden vorbereitende Arbeiten für die Verlegung der beiden neuen Gasleitungsabschnitte statt.“

Laut Stuttgart Netze liegen die Bauarbeiten aktuell gut im Zeitplan: „Aus heutiger Sicht kann der geplante Fertigstellungstermin Ende Juni 2025 eingehalten werden“, teilt ein Sprecher auf Anfrage mit.

Zwei Typen von Gasleitungen

Bei der Versorgung unterscheidet die Stuttgart Netze zwischen einer Transport- und einer Versorgungsleitung. „Eine der beiden Leitungen dient primär dem Gastransport. Dieser Abschnitt kann während der Bauarbeiten ohne Versorgungsprobleme aus dem Netz genommen werden“, so der Unternehmenssprecher. Die neue Leitung werde in diesem Fall verlegt und anschließend in das Netz integriert.

Komplexer gestalte sich der Vorgang bei der Versorgungsleitung, die unter anderem das angrenzende Universitätsareal beliefere. „Diese Leitung bleibt während der Bauzeit in Betrieb. Der neue Abschnitt wird parallel aufgebaut, inklusive des vorbereitenden Hausanschlusses der Universität“, heißt es weiter. Nach Abschluss dieser Arbeiten soll der alte Abschnitt außer Betrieb genommen und der neue Leitungsabschnitt nahtlos eingebunden werden.

Stuttgart Netze: Keine Auswirkungen auf Anwohner

Für die Anwohner sei durch die Leitungsarbeiten keine spürbare Umstellung zu erwarten. „Lediglich im Bereich des Universitätsareals wird es im Zuge der Umstellung auf den neuen Versorgungsabschnitt zu einer kurzzeitigen Unterbrechung der Gasversorgung kommen“, teilt der Sprecher mit.

Dieser Arbeitsschritt werde in der Regel innerhalb von zwei bis drei Stunden vorgenommen, teilt der Unternehmenssprecher mit. „Die betroffenen Einrichtungen werden selbstverständlich frühzeitig über den genauen Zeitpunkt informiert.“