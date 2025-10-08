Gesetzgebung: Feuer frei auf Drohnen

Die Regierung will der Bundespolizei mehr Kompetenzen zum Kampf gegen Drohnen geben. Das ist richtig, kommentiert Christian Gottschalk. Aber es bedarf noch viel mehr.
Für die „heute show“ und vergleichbare Formate ist das ein gefundenes Fressen. Drohnensichtung in Deutschland, und der Bürokratie-Irrsinn nimmt seinen Lauf. Landespolizei telefoniert mit Bundespolizei, die faxt der Bundeswehr – und das Ganze wieder zurück. Erst mal muss geklärt werden, ob das Flugobjekt über den Bahngleisen seine Runde dreht oder ein paar Meter daneben, dann wird das nächste Dilemma besprochen: Wer schießen kann, darf nicht – wer schießen darf, kann nicht.