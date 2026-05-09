Für viele Familien ist der Muttertag längst mehr als nur ein Anlass für Blumen und Pralinen. Gemeinsame Zeit rückt dabei immer stärker in den Mittelpunkt - und damit auch kleine Auszeiten vom Alltag. Ob Wellness in den Bergen, mediterrane Küstenorte oder charmante Städte voller Kultur: Ein Kurztrip mit der Mama schafft besondere Erinnerungen und bietet die Gelegenheit, gemeinsam abzuschalten. Diese fünf Reiseziele sind ideal für ein gemeinsames Wochenende.

Entschleunigung zwischen Weinbergen in der Südsteiermark Wer zum Muttertag statt klassischer Geschenke gemeinsame Zeit schenken möchte, findet in der Südsteiermark perfekte Bedingungen für ein entspanntes Wochenende. Sanfte Hügel, kleine Boutique-Hotels und ausgezeichnete Kulinarik machen die Region zu einem Rückzugsort für Genießer. Bei Weinverkostungen, Spaziergängen entlang der vier Weinstraßen der Region und ausgiebigen Frühstücken mit Blick auf die Reben kann man wunderbar zur Ruhe kommen. Besonders im Frühling, wenn die Weinberge erwachen und die ersten Arbeiten auf den Hängen beginnen, zeigt sich die Landschaft von ihrer schönsten Seite.

Wellness und Bergluft am Achensee

Der Tiroler Achensee verbindet Naturerlebnis und Erholung auf besonders harmonische Weise. Rund um den klaren Bergsee laden moderne Spa-Resorts zu Anwendungen, Saunen und Ruhepausen mit Panoramablick ein. Gleichzeitig sorgen Wanderwege aller Schwierigkeitsgrade - von gemütlichen Uferpfaden bis zu anspruchsvolleren Bergtouren - sowie Schifffahrten auf dem See für gemeinsame Erlebnisse ohne großen Planungsaufwand. Wer mit seiner Mutter verreist, findet hier die passende Mischung aus Aktivität und Komfort, eingebettet in eine der eindrucksvollsten Alpenlandschaften Österreichs.

Mediterranes Flair in Portorož

Für einen Kurztrip mit südlichem Lebensgefühl empfiehlt sich das slowenische Küstenstädtchen Portorož, eine der wenigen Gemeinden an der nicht mal 47 Kilometer langen slowenischen Riviera. Das traditionsreiche Seebad überzeugt mit eleganten Hotels, Promenaden direkt am Mittelmeer und einem angenehm entschleunigten Rhythmus. Besonders beliebt sind die Thermal- und Wellnessangebote, die seit Jahrzehnten Gäste aus ganz Europa anziehen. Tagsüber laden Cafés am Meer zum Verweilen ein, abends sorgen Sonnenuntergänge an der Adriaküste für eine einzigartige Atmosphäre, die gemeinsame Reisen unvergesslich macht. Für mehr Kultur und Unterhaltung können Touristen auch ins benachbarte Piran fahren.

Kultur und Kaffeehausmomente in Prag

Prag eignet sich hervorragend für Städtereisen mit Müttern, Töchtern, Söhnen oder mehreren Generationen. Die tschechische Hauptstadt verbindet historische Architektur mit stilvollen Hotels und einer lebendigen Café-Kultur. Bei einem Spaziergang entlang der Karlsbrücke, durch die Altstadt und am Ufer der Moldau bleibt genügend Zeit für entspannte Gespräche und kleine Entdeckungen abseits der klassischen Touristenrouten. Besonders reizvoll ist Prag im Frühjahr, wenn die Straßencafés ihre Terrassen öffnen und die Stadt ihre charakteristische Mischung aus Geschichte und urbanem Leben entfaltet.

Luxus und Meeresrauschen auf Mallorca

Mallorca ist und bleibt eines der vielseitigsten Reiseziele Europas, auch für einen besonderen Muttertagsausflug. Abseits der Partyzentren lockt die Baleareninsel mit charmanten Boutique-Resorts, versteckten Buchten und eleganten Adults-only-Hotels mit Spa-Bereich. Ob ein gemeinsamer Spaziergang durch Palma, ein Nachmittag am Meer oder ein Dinner mit Blick auf den Sonnenuntergang: Die Insel bietet Balance zwischen Erholung, Genuss und stilvollem Luxus. Gerade im Mai zeigt sich Mallorca in der Zwischensaison noch angenehm ruhig und klimatisch mit Temperaturen von 23 bis 26 Grad ideal.