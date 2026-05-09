Zum Muttertag gemeinsame Zeit schenken: Diese fünf Reiseziele bieten perfekte Bedingungen für einen entspannten Kurztrip mit der Mama: von Wellness in den Alpen bis ans Mittelmeer.
Für viele Familien ist der Muttertag längst mehr als nur ein Anlass für Blumen und Pralinen. Gemeinsame Zeit rückt dabei immer stärker in den Mittelpunkt - und damit auch kleine Auszeiten vom Alltag. Ob Wellness in den Bergen, mediterrane Küstenorte oder charmante Städte voller Kultur: Ein Kurztrip mit der Mama schafft besondere Erinnerungen und bietet die Gelegenheit, gemeinsam abzuschalten. Diese fünf Reiseziele sind ideal für ein gemeinsames Wochenende.