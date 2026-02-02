Gerüchteküche brodelt: Was läuft da zwischen Kim Kardashian und Lewis Hamilton?

Sind Reality-Star Kim Kardashian und Formel-1-Legende Lewis Hamilton etwa ein Paar? Die Unternehmerin soll für ein romantisches Wochenende extra nach England gereist sein.
Ist aus einer langjährigen Freundschaft auf einmal mehr geworden? Reality-Star Kim Kardashian (45) und Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton (41) sollen sich angeblich daten. Wie "The Sun" berichtet, verbrachte das vermeintlich neue Promi-Paar ein romantisches Wochenende in einem exklusiven Landhotel in den englischen Cotswolds.