Gerüchte über Beziehung: Kim Kardashian und Lewis Hamilton laufen Arm in Arm durch Tokio

Frühlingsgefühle in Japan: Kim Kardashian und Formel-1-Star Lewis Hamilton zeigten sich am Wochenende Arm in Arm und bestens gelaunt beim Stadtbummel in Tokio.
Kim Kardashian (45) und Lewis Hamilton (41) scheinen ihre gemeinsame Zeit in vollen Zügen zu genießen: Die Unternehmerin und der Formel-1-Star wurden am Wochenende bestens gelaunt beim gemeinsamen Stadtbummel in der japanischen Hauptstadt Tokio gesichtet. Fan-Aufnahmen zeigen die Skims-Gründerin, wie sie sich eng an den Rennfahrer schmiegt, während die beiden in Begleitung von Kardashians Schwester Khloé (41) durch die Straßen flanieren.