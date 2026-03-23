Gerüchte über Beziehung: Kim Kardashian und Lewis Hamilton laufen Arm in Arm durch Tokio

Frühlingsgefühle in Japan: Kim Kardashian und Formel-1-Star Lewis Hamilton zeigten sich am Wochenende Arm in Arm und bestens gelaunt beim Stadtbummel in Tokio.

Kim Kardashian (45) und Lewis Hamilton (41) scheinen ihre gemeinsame Zeit in vollen Zügen zu genießen: Die Unternehmerin und der Formel-1-Star wurden am Wochenende bestens gelaunt beim gemeinsamen Stadtbummel in der japanischen Hauptstadt Tokio gesichtet. Fan-Aufnahmen zeigen die Skims-Gründerin, wie sie sich eng an den Rennfahrer schmiegt, während die beiden in Begleitung von Kardashians Schwester Khloé (41) durch die Straßen flanieren.

Für den frühlingshaften Ausflug wählte Kim Kardashian ein graues Langarmkleid, das sie mit schwarzen High Heels kombinierte. Lewis Hamilton zeigte sich gewohnt stilsicher in einem Ensemble aus brauner Jacke und passender Hose. Der 41-Jährige zeigte sich auch Fan-nah und grüßte Passanten freundlich aus der Ferne.

Erste Gerüchte über eine heimliche Liaison zwischen Kardashian und Hamilton kamen im Februar auf, als das Paar laut Medienberichten gemeinsam eine romantische Reise nach Großbritannien unternahm. In den malerischen Cotswolds genossen sie demnach im Hotel Estelle Manor private Dinner und Wellness-Behandlungen, bevor sie gemeinsam mit dem Privatjet nach Paris weiterreisten.

Öffentlicher Auftritt beim Super Bowl

Spätestens seit ihrem gemeinsamen Auftritt beim Super Bowl am 8. Februar machen die beiden kein Geheimnis mehr aus ihren Gefühlen. Kürzlich machte Hamilton die Beziehung quasi "Instagram-offiziell", als er Kardashians Foto von der Oscars-Afterparty mit einem Herzaugen-Emoji kommentierte.

Kardashian und Hamilton sollen schon seit einigen Jahren befreundet sein. Eines ihrer ersten gemeinsamen Fotos entstand 2014 bei den "GQ Men of the Year Awards", damals noch in Begleitung ihrer jeweiligen Partner Nicole Scherzinger und Kanye West. Wie aus der Freundschaft nun eine romantische Beziehung wurde, ist nicht klar. Insider berichteten dem Magazin "Us Weekly" kürzlich, dass die beiden ineinander den Partner für das Leben gefunden haben könnten.