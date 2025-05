Gerolsteiner WeinPlaces: Auszeichnung für Stuttgarter Spelunkerei

1 Benedikt Merkl und Michael Schokatz von der Spelunkerei mit Marcus Macioszek (Gerolsteiner Brunnen). Foto: Claudia Ast-Juergens

Weil Wasser und Wein bekanntlich zusammengehören, zeichnet Gerolsteiner Lokale aus, in denen Wein niederschwellig präsentiert wird. Neu dabei ist die Stuttgarter Spelunkerei.











Milton Sidney Curtis sagt: „Wer in Stuttgart regionaler trinken will, muss Neckarwasser saufen.“ Der Weinblogger und Werbetexter freut sich, dass die Spelunkerei in Stuttgart-Wangen zum so genannten WeinPlace ernannt wurde. Bisher war in der Stadt nur die High Fidelity Bar als solcher ausgezeichnet. Deutschlandweit sind es nun 53 Gerolsteiner WeinPlaces.