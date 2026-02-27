Germanys next Topmodel: Supermodel Nadja Auermann trainiert Heidi Klums Models

Beim Engel-und-Dämonen-Shooting fließen bei "GNTM" die Tränen: Anika zeigt sich mutig ohne Perücke, Bianca kämpft mit ihren Traumata. Auf dem Catwalk sorgen Stolperfallen für Chaos. Am Ende schickt Heidi Klum drei Kandidatinnen nachhause.
Für das erste Fotoshooting der Frauen sollen sich die Kandidatinnen bei "Germany's next Topmodel" (mittwochs und donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben oder bei Joyn) in elf Engel und elf Dämonen verwandeln. Die Aufteilung muss die Gruppe unter sich selbst ausmachen, so die Anweisung von Heidi Klum (52).