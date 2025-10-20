Gerlinger Start-up bei DHDL: Die Erfolgsstory von Tallow geht nach „Die Höhle der Löwen“ rasant weiter

Das Start-up Tallow aus Gerlingen hat kürzlich in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ die Investoren verzückt und einen Mega-Deal abgeschlossen. Wie war es dort, was ist seitdem passiert?

Empfindliche, trockene Haut – Ece Spiegel hatte schon als Kind damit zu kämpfen. Jahrzehnte lang probierte sie verschiedene Produkte aus, wirklich geholfen hat nichts. Vor einigen Jahren empfahl ihr eine Freundin, es doch mal mit Rindertalg zu versuchen, der in den USA gegen Hautprobleme eingesetzt wird. „Was anfangs vielleicht ungewöhnlich klingt, ist für die Haut eine Wohltat – und gerade bei Neurodermitis und extrem trockener Haut extrem wirksam“, stellte Ece Spiegel fest. Ebenso, dass sie in Deutschland Rindertalg als Creme nicht kaufen konnte, weil es das so noch nicht gab. Wieso also nicht selbst tätig werden? Gesagt, getan.

Sie recherchierten, testeten, verhandelten mit Produzenten: Mit ihrem Mann Niklas Spiegel gründete die 30-Jährige aus Gerlingen im Jahr 2023 die Kosmetikfirma Tallow. Fortan produzierten sie Pflegecremes aus Rindertalg, um auch anderen Menschen mit Hautproblemen zu helfen. Die Idee ging durch die Decke: Binnen zwölf Monaten erwirtschafteten die Spiegels 2,4 Millionen Euro Umsatz bei 100.000 Bestellungen sowie jährlichen Gewinnen im sechsstelligen Bereich. „Wir waren vom ersten Tag an profitabel“, sagt Niklas Spiegel.

Tallow in „Die Höhle der Löwen“: Großer Auftritt, großer Erfolg bei DHDL

Wie ein Start-up funktioniert, wusste das Paar. Ece Spiegel studierte in Barcelona International Business und war danach in der Unternehmensberatung tätig, ehe sie beim Berliner Start-up Sender landete – wo sie ihren künftigen Ehemann und Geschäftspartner Niklas Spiegel kennenlernte. Der ebenfalls 30-Jährige hatte in St. Gallen Finance studiert und als Investmentbanker gearbeitet, als auch er zu Sender stieß. Später gründete er andere Unternehmen, „nebenher entwickelte sich Tallow“. Voriges Jahr kündigte erst seine Frau ihren damaligen Job, dann er seinen. Beide wollten sich voll und ganz Tallow widmen.

Strahlende Gesichter: Ece und Niklas Spiegel haben mit ihrer Kosmetikfirma Tallow Naturals einen großen Auftritt bei „Die Höhle der Löwen“ hingelegt – die Folge ist auf RTL+ abrufbar. Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

Seit Kurzem ist das Paar bekannter denn je: Im Frühjahr klopfte der TV-Sender Vox bei den Gerlingern an. Er fragte, ob sie an der Gründershow „Die Höhle der Löwen“ (DHDL) teilnehmen wollen, berichtet Niklas Spiegel. Sie wollten, natürlich. „Das war eine einmalige Chance für uns.“ Bis dato waren ihre Produkte lediglich im Internet verfügbar, „und wir hatten keine Erfahrung mit Drogerien und im Kosmetikbereich“. Sie hätten einen strategischen Partner gesucht, keinen Finanzinvestor. Andererseits: „Als Unternehmer die komplette Freiheit zu haben, ist wertvoll.“ Rückblickend seien sie „superglücklich“.

Im April wurde die Sendung aufgezeichnet, im Oktober war sie im Fernsehen zu sehen. Das Prinzip der Show: Unternehmer brauchen Geld und Expertise und stellen ihr Start-up prominenten Investoren vor. Ece und Niklas Spiegel standen vor Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer und Frank Thelen. Niklas Spiegel spricht von einer „surrealen“ Situation.

In „Die Höhle der Löwen“ sind gleich vier Investoren von Tallow begeistert

Gefühlt hätten sie sich zwiegespalten, erinnert sich der Gerlinger: „Wir waren wegen unserer Zahlen selbstbewusst, aber auch unsicher, wie unsere Produkte angenommen werden.“ Zumal sie ihre Bewertung mit 300.000 Euro für fünf Prozent der Firmenanteile vergleichsweise hoch angesetzt hätten. Die Nervosität ist rasch verflogen. „Man sieht beim Pitchen nur die Investoren und vergisst die Kameras recht schnell, die man ohnehin nicht sieht“, erzählt Niklas Spiegel. Auch habe die Regie nicht unterbrochen: Die Präsentation samt Verhandlung mit den Investoren gingen in einem Rutsch über die Bühne.

Die Jungunternehmer begeisterten die „Löwen“. So sehr, dass sie sich vor Begeisterung überschlugen und gleich vier von ihnen ins Geschäft mit einsteigen wollten. Es ist eher eine Ausnahme, dass Gründern mehrere Einzelangebote und ein Doppelangebot gemacht werden.

Ece und Niklas Spiegel aus Gerlingen lösen in der „Höhle der Löwen“ bei den Investoren Begeisterungsstürme aus. Die Folge ist auf RTL+ abrufbar. Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

Die Angebote für Anteile an Tallow bei „Die Höhle der Löwen“:

Judith Williams (300.000 Euro für 10 Prozent)

Ralf Dümmel (300.000 Euro für 10 Prozent)

Frank Thelen (300.000 Euro für 8 Prozent)

Carsten Maschmeyer (300.000 Euro für 7,5 Prozent)

Kombi-Angebot Williams/Thelen (400.000 Euro für 12 Prozent)

Ece und Niklas Spiegel entschieden sich für das Kombi-Angebot von Judith Williams – die Kosmetikexpertin stand bei ihnen auf der Wunschliste oben – und Frank Thelen – „er überzeugte uns mit seiner Begeisterung“. So erhielten sie 400.000 Euro für zwölf Prozent der Unternehmensanteile. Mit den beiden Investoren ist das Paar „laufend in Kontakt“, sagt Niklas Spiegel. Williams habe ein starkes Team hinter sich. „Es hilft ungemein, sich mit Profis auszutauschen.“

Tallow heißt jetzt Tallow Naturals – und ist bei Rossmann erhältlich

Seit der Ausstrahlung verkaufen Ece und Niklas Spiegel ihre Cremes mit neuer Optik auch in der Drogeriemarktkette Rossmann. Tallow heißt mittlerweile Tallow Naturals und besteht aus einem zehnköpfigen Team.

Nun wollen die Spiegels im stationären Handel weiter wachsen – europaweit – und zum Beispiel auch Rossmanns Mitbewerber erobern. Das Angebot soll größer werden. „Wir arbeiten an einem Deo, einem Serum und an Sonnencreme“, sagt Niklas Spiegel. Wichtig sei ihnen dabei nach wie vor, möglichst wenige und natürliche Inhaltsstoffe zu verwenden. „Wir haben zwei Kundengruppen“, sagt Niklas Spiegel: Die eine habe schon viel versucht und setze bei Hautproblemen auf Tallow Naturals. Die andere „hat keine Lust mehr auf Produkte voller Chemie“.