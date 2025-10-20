Gerlinger Start-up bei DHDL: Die Erfolgsstory von Tallow geht nach „Die Höhle der Löwen“ rasant weiter

Das Start-up Tallow aus Gerlingen hat kürzlich in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ die Investoren verzückt und einen Mega-Deal abgeschlossen. Wie war es dort, was ist seitdem passiert?
Empfindliche, trockene Haut – Ece Spiegel hatte schon als Kind damit zu kämpfen. Jahrzehnte lang probierte sie verschiedene Produkte aus, wirklich geholfen hat nichts. Vor einigen Jahren empfahl ihr eine Freundin, es doch mal mit Rindertalg zu versuchen, der in den USA gegen Hautprobleme eingesetzt wird. „Was anfangs vielleicht ungewöhnlich klingt, ist für die Haut eine Wohltat – und gerade bei Neurodermitis und extrem trockener Haut extrem wirksam“, stellte Ece Spiegel fest. Ebenso, dass sie in Deutschland Rindertalg als Creme nicht kaufen konnte, weil es das so noch nicht gab. Wieso also nicht selbst tätig werden? Gesagt, getan.