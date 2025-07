Gerlinger siegt mit 99:90 Stimmen: Rainer Franke wird Tischtennis-Präsident

1 Rainer Franke engagiert sich seit vielen Jahren im Tischtennis als Funktionär. Foto: TTBW/Volker Arnold

Der 61-Jährige aus Gerlingen setzt sich in einer Kampfabstimmung im Tischtennis-Lager von Baden-Württemberg knapp mit 99:90 Stimmen gegen Stefanie Bils durch.











Wie vor zwei Jahren an gleicher Stelle, stellten sich auch beim diesjährigen Landesverbandstag von Tischtennis Baden-Württemberg (TTBW) zwei Kandidaten für das Präsidentenamt zur Wahl. Der vor zwei Jahren unterlegene Gerlinger Rainer Franke machte nun in Villingen-Schwenningen das Rennen, knapp mit 99:90 Stimmen setzte er sich in einem Krimi gegen die bisherige Vizepräsidentin Sportentwicklung Stefanie Bils (Altdorf) durch.