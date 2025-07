Gerlinger Musiksommer: Hunderte Fans feiern mit DJ Ramazzotti

Sie haben gebangt – und sie haben Glück gehabt: Kurz bevor am Freitagabend der Gerlinger Musiksommer mit dem stadtbekannten DJ Ramazzotti in die zweite Runde gehen sollte, schüttete es wie aus Eimern. Das Schachbrett vor der Stadthalle, die Open-Air-Bühne für die Künstlerinnen und Künstler – pitschenass. „Gottseidank hat draußen dann doch noch alles geklappt“, sagt Ulrike Hoffmann-Heer.

Die Leiterin des Hauptamts der Stadt war vor Ort. Rund 300 Besucherinnen und Besucher hätten „in so schöner Atmosphäre“ mit dem DJ gefeiert, der seit mehr als 35 Jahren auflegt, sei es bei den legendären Schwoof-Abenden des Culture Clubs Gerlingen, bei Afterwork des Bunds der Selbstständigen, bei Partys im „Courage“ oder „Flair 66“. Man sei rundum zufrieden mit dem Abend und der Resonanz, sagt Ulrike Hoffmann-Heer. Zumal es gerade allerorten viele Veranstaltungen gibt.

Der Bürgermeister legt als DJ auf

Die Rathausmitarbeiterin sieht es als großen Vorteil an, dass der Musiksommer bei jedem Wetter stattfinden kann: Im Notfall zieht man in die Stadthalle um. Dort ging die Party bis 1 Uhr in der Früh dann auch weiter. Draußen ist um 23 Uhr Schluss, um die Anwohner nicht allzu sehr zu strapazieren. Für einen fließenden Übergang hat in der Stadthalle der Bürgermeister Dirk Oestringer (parteilos) als DJ Major aufgelegt und das Publikum so bei Laune gehalten, bis DJ Ramazzotti wieder übernehmen konnte. Ulrike Hoffmann-Heer lacht. „Der Bürgermeister als DJ – das gibt es sicher nur in Gerlingen.“

In Liegestühlen genießen die Gäste die Veranstaltung. Foto: Simon Granville

Mit dem Gerlinger Musiksommer will die Stadt (Nachwuchs)Künstlerinnen und Künstlern aus der Region eine Plattform geben. An vier Abenden bringt die Stadt unterschiedliche Musikrichtungen auf die Bühne. Dieses Jahr erklang zum ersten Mal Jazz, unter anderem mit Absolventen der Musikhochschule Stuttgart. Diese Kooperation entstand durch den Gerlinger Mini Schulz, der an der Musikhochschule als Professor tätig ist und Geschäftsführer des Bix-Jazzclubs in Stuttgart. Ganz generell solle die Musik „zu der lauschigen Liegestuhlatmosphäre passen“. Übers Jahr erhält die Stadtverwaltung nach eigenen Angaben immer wieder Bewerbungen von Künstlern, und viele seien regelmäßig mit dabei.

Feiern bis in die Nacht. Foto: Stadt Gerlingen

Rund 25 000 Euro investiert die Stadt in den Musiksommer, der eine „unheimlich große Logistik“ erfordert, sagt Ulrike Hoffmann-Heer. Das sei es der Stadt aber wert, schließlich wolle man die Kultur weiter fördern. Gleichwohl wäre der Musiksommer ohne die vielen helfenden Hände der Ehrenamtlichen nicht möglich. Der Stadtjugendring und das Café Konfus bewirten, Freefood, der Verein, der Lebensmittel vor der Mülltonne rettet, kümmert sich ums Essen. Ebenfalls mit dabei ist der Stadtmarketingverein „Mein Gerlingen“.

Darum ist der Musiksommer so beliebt

Für die Veranstalter ist klar, warum der Musiksommer seit der Premiere im Jahr 2021 so beliebt ist: Das kleinere Format sei das, was die Veranstaltung ausmache – „sozusagen eine gemütliche Wohnzimmeratmosphäre Open-Air. Das gefällt den Besucherinnen und Besuchern.“ Außerdem sei es für sie ein Kulturangebot direkt vor der Haustür. Auch die Künstlerinnen und Künstler seien nach ihren Auftritten immer begeistert von der Atmosphäre. Die verschiedene Musikrichtungen sprächen zudem alle Generationen an, was ein „buntes Publikum“ anlocke.

So geht der Musiksommer weiter

Programm

Am Donnerstag, 31. Juli, tritt Marvin Nutz mit Band auf. Das Trio spielt eigene Songs sowie Pop-und-Rock-Covers. Tags darauf, am 1. August, legt DJ David Rentz auf. Geboten ist feinster elektronischer Undergroundsound, der DJ bewegt sich gern zwischen Techhouse, Melodic Techno und Deeptech hin und her.

Karten

Tickets gibt es in der Stadtbücherei und online unter Ticketverkauf Gerlinger Musiksommer 2025. Der DJ-Abend kostet acht Euro im Vorverkauf und zehn Euro an der Abendkasse, die Band zehn Euro im Vorverkauf und zwölf Euro an der Abendkasse. Einlass ist um 18.30 Uhr, los geht es eine Stunde später.