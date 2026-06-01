Drei Gerlinger Projekte erhalten eine Auszeichnung für beispielhaftes Bauen im Landkreis Ludwigsburg. Eine Ausstellung im Rathaus gibt Einblicke.
Drei Gebäude im Gerlinger Stadtgebiet gelten als gelungene Beispiele, um Impulse für die positive Entwicklung der Baukultur des Landkreises zu geben. Um die Qualität der bebauten Umwelt zur Diskussion zu stellen, hat die Architektenkammer unter der Schirmherrschaft von Landrat Dietmar Allgaier mit dem Landratsamt Ludwigsburg das Auszeichnungsverfahren „Beispielhaftes Bauen Landkreis Ludwigsburg 2019 – 2025“ organisiert. Aus 93 Einreichungen prämierte die Jury nun 21 Projekte als „beispielhaft“, darunter auch drei aus Gerlingen.