Am Landgericht Stuttgart muss sich ein 52-Jähriger wegen mehrerer Gewaltdelikte unter anderem in Backnang verantworten – angeblich ist er schwer krank.
Der große und kräftige Mann auf der Anklagebank des Stuttgarter Landgerichts ist nach seinen Angaben schwer krank. Er hat mehrere Operationen an der Hals- und Lendenwirbelsäule hinter sich und bekommt deswegen starke Schmerzmittel. Nierensteine hatten ihm ebenfalls zu schaffen gemacht. Zudem benötigt er nach eigenen Angaben eine Schlafmaske, da er unter nächtlichem Atemstillstand (Schlafapnoe) leidet.