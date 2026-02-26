Am Landgericht Stuttgart muss sich ein 52-Jähriger wegen mehrerer Gewaltdelikte unter anderem in Backnang verantworten – angeblich ist er schwer krank.

Der große und kräftige Mann auf der Anklagebank des Stuttgarter Landgerichts ist nach seinen Angaben schwer krank. Er hat mehrere Operationen an der Hals- und Lendenwirbelsäule hinter sich und bekommt deswegen starke Schmerzmittel. Nierensteine hatten ihm ebenfalls zu schaffen gemacht. Zudem benötigt er nach eigenen Angaben eine Schlafmaske, da er unter nächtlichem Atemstillstand (Schlafapnoe) leidet.

Doch all das hat ihn nach Ansicht der Staatsanwaltschaft nicht daran gehindert, sich in den vergangenen Jahren wegen mehrfacher Vergewaltigung, Körperverletzung und Nachstellung strafbar zu machen. Seit Kurzem muss er sich dafür vor der 3. Großen Strafkammer des Landgerichts Stuttgart verantworten. Sechs Taten zwischen den Jahren 2017 und 2023 wirft ihm die Anklagebehörde vor.

Der Prozess am Landgericht Stuttgart wird am 4. März fortgesetzt. Foto: Imago/Arnulf Hettrich

So soll er seine Ex-Frau, mit der er seit 1993 verheiratet war und mit der er sechs Kinder hat, 2017 vergewaltigt und gegen deren Willen zum Sex gezwungen haben. 2018 hat er sie laut Anklage nach einem Streit um eine Rechnung so heftig geschubst, dass sie eine Wendeltreppe hinabfiel und sich Prellungen, Schmerzen und eine Schürfwunde zuzog.

Gewaltvorwürfe: Lebensgefährtin und Sohn betroffen

Im Jahr 2021 soll er seine neue Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung in Backnang gegen ihren Willen zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben, wofür er sie sogar an den Knöcheln ins Schlafzimmer gezogen haben soll. Im April 2023 ist es laut Anklage noch einmal im Badezimmer eines Hotels in Bukarest zu Sex gegen den Willen der Lebensgefährtin gekommen. Deren Sohn soll er im Mai 2023 in der Backnanger Wohnung so heftig geschlagen haben, dass dieser ein Hämatom erlitt.

Ebenfalls im Jahr 2023 habe er mehrfach seiner Ex-Frau nachgestellt, nachdem er ihre geheime Adresse in Stuttgart herausbekommen habe. Er soll lange auf ihre Klingel gedrückt haben, sie auf dem Weg zur U-Bahn und vor einer Physiotherapiepraxis in Stuttgart abgepasst und angesprochen sowie sexuelle Andeutungen gemacht haben. Die Frau habe deswegen psychische Probleme.

Am ersten Prozesstag wollte sich der Angeklagte nicht zur Sache äußern. Er berichtete jedoch, dass er mehrere Jobs gehabt habe, die er jedoch immer nur wenige Jahre ausübte. Ausgebildet wurde er als Gas-/Wasser-Installateur, was er wegen einer Stauballergie nicht vollenden konnte. Er arbeitete dann nach Umschulungen als Lkw-Fahrer, Security-Fachkraft und als Fahrer eines Getränkehandels. Von dort rühren nach seinen Angaben seine Beschwerden her. Seit 2010 kann er nach seinen Angaben nicht mehr arbeiten und lebt von einer Erwerbsunfähigkeitsrente.

Der Prozess wird am 4. März fortgesetzt, weitere vier Termine sind bis zur Urteilsverkündung am 15. April geplant.