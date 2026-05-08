Gericht bestätigt Medienbericht: Christian Ulmen scheitert weitgehend mit Eilantrag gegen den Spiegel

Christian Ulmen ist mit einem Eilantrag gegen den "Spiegel" vor dem Landgericht Hamburg weitgehend gescheitert. Die Pressekammer untersagte nur eine Passage. Die übrigen angegriffenen Äußerungen über Vorwürfe seiner Ex-Frau Collien Fernandes bewertete das Gericht als zulässig.
Christian Ulmen (50) ist mit einem Eilantrag gegen den "Spiegel" vor dem Landgericht Hamburg weitgehend gescheitert. Wie die Gerichtspressestelle des Hanseatischen Oberlandesgerichts am Freitag der Nachrichtenagentur spot on news auf Nachfrage mitteilte, wies die Pressekammer den Antrag des Schauspielers gegen den "Spiegel"-Verlag in vier von fünf Punkten zurück. Nur hinsichtlich einer einzelnen Passage gab das Gericht Ulmen recht. Der Beschluss erging am 7. Mai 2026 im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes. Der "Spiegel" selbst berichtete als Erstes über die Entscheidung des Gerichts.