Gerettete Lebensmittel: Foodsharing-Café kann realisiert werden – Spendenziel erreicht

Der Verein foodsharing Ludwigsburg hat sein Spendenziel für ihr geplantes foodsharing Café übertroffen. Schon vor Ablauf der Kampagne kam der Mindestbetrag zusammen. Was ist nun geplant?

Der Verein foodsharing Ludwigsburg hat mit seiner Crowdfunding-Kampagne die nötigen 20 000 Euro für das Café „Blätter & Teig“ gesammelt. Zwei Wochen nach dem Start der Spendenaktion wurde das Mindestziel bereits erreicht, die Crowdfunding-Kampagne läuft noch eine weitere Woche. Foodsharing Ludwigsburg plant, das erste foodsharing-Café in Ludwigsburg zu eröffnen.

Kunden können sich an Fairteiler bedienen

Das Konzept orientiert sich an Cafés in Stuttgart, Tübingen und Mainz. Es werden ausschließlich gerettete Lebensmittel angeboten, Gäste können sich aus einem Fairteiler – einem öffentlich zugänglichen Lebensmittelschrank – kostenlos Lebensmittel mitnehmen und es soll keine festen Preise geben. Die Gäste zahlen, was ihnen der Besuch und die verzehrten Getränke wert sind.

Lesen Sie auch

Mit dem Geld soll ein Container gekauft werden, der immer wieder den Standort im Landkreis wechselt. 20 000 Euro waren der Mindestbetrag, „je mehr Geld zusammenkommt, desto mehr Platz gibt es“, sagt eine Sprecherin des Vereins. Derzeit hätten in dem Container zehn Personen Platz. „Wir freuen uns sehr und waren alle überrascht, dass wir das Mindestziel schon nach zwei Wochen erreicht hatten“, sagt die Sprecherin weiter. Gespendet werden kann weiter unter www.crowdfunding-bwstiftung.de/blaetterteigwald.

Der Verein hat außerdem ein weiteres Vorhaben geplant: Von dem Erlös der freiwillig bezahlten Speisen und Getränke soll im Namen aller Café-Gäste eine Waldfläche erworben werden. Mit dem „Blätterteigwald“ – ein Gemeinschafts- und Generationenwald, will die Initiative der Natur etwas zurückgeben. Wäre das Spendenziel nicht erreicht worden, hätten Unterstützer ihr Geld zurückbekommen.