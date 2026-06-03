Geplantes Stuttgart-Sign: Der Ärger ist verständlich

Der Stuttgart-Schriftzug, für den 470.000 Euro eingeplant sind, ist bei den Bürgern schon unten durch – dabei steht er noch gar nicht. Unsere Autorin versteht den Ärger der Menschen.

Er wolle mit dem Stuttgart-Sign „deutlich unter 470.000 Euro bleiben“. Das hat Armin Dellnitz, Chef der Stuttgart-Marketing GmbH, kürzlich gegenüber unserer Zeitung angekündigt. Er nehme die Kritik an den Plänen des Gemeinderates, in Zeiten knapper Kassen einen riesigen Stuttgart-Schriftzug zu finanzieren, außerdem ernst und könne sie in Teilen sogar nachvollziehen.

Seit der Gemeinderat im Dezember 2025 mehrheitlich 470.000 Euro für dieses Marketing-Instrument beschlossen hat, reißt die Kritik daran nicht ab. Kulturschaffende, Vertreter von sozialen und Bildungseinrichtungen monieren, dass bei ihnen gespart werde – und gleichzeitig so viel Geld für etwas ausgegeben wird, das in ihren Augen überflüssig ist. Die Online-Petition einer Stuttgarter Bürgerin gegen das Sign unterschrieben bis heute rund 18.000 Menschen. Am 6. Juni wird es eine Demo unter dem Motto „Wir sind das Stuttgart-Sign!“ geben, bei der die Teilnehmer mit ihren Körpern einen Schriftzug formen sollen.

Diskussion um das Stuttgart-Sign

Unsere Autorin Lisa Welzhofer, die die Diskussion in Gemeinderat und Bevölkerung über das Stuttgart-Sign verfolgt, gibt im Video-Kommentar eine Einschätzung, warum die Stimmung so gereizt ist, und wie es nun weiter geht:

Der CDU, die den Antrag auf das Stuttgart-Sign gestellt hatte, schwebt ein „personenhoher“ Schriftzug vor, der auf dem Marktplatz – und später beim Hauptbahnhof – stehen könnte. Er soll mit LEDs ausgestattet sein und in verschiedenen Farben leuchten können. Auch Projektionen sollen darauf möglich sein. Vorbild ist ein ähnliches Exemplar im kanadischen Toronto.

Der Schriftzug in Toronto war für die CDU-Fraktion, die den Antrag im Gemeinderat stellte, das Vorbild. Foto: IMAGO/NurPhoto

In der Sitzung zur Verabschiedung des Doppelhaushalts am 19. Dezember 2025 hatte es eine hitzige Diskussion gegeben. Am Ende hatten 30 Rätinnen und Räte dafür, 27 dagegen gestimmt. Drei hatten sich enthalten. Dafür stimmten die Fraktionen der Grünen, der CDU und Teile der Freien Wähler. Geschlossen abgelehnt hatten das Sign die Fraktionen von SPD/Volt, Linksbündnis, AfD, FDP und die Gruppe Puls sowie der Einzelstadtrat Thomas Rosspacher.