Geplanter Stellenabbau bei Firma in Neuhausen: Schock sitzt tief in der Balluff-Belegschaft

1 Zuletzt hatte Balluff am Stammsitz noch kräftig investiert. Foto: Ines Rudel

Nachdem der Sensorspezialist Balluff in Neuhausen (Kreis Esslingen) seine Abbaupläne angekündigt hat, beginnen die Verhandlungen mit dem Betriebsrat. Der Schock in der Belegschaft sitze tief, teilt dieser mit. Derweil bekennt sich das Unternehmen zu Neuhausen als Firmenzentrale.











Dass Balluff Stellen streichen will, hat die Belegschaft am Stammsitz Neuhausen am Donnerstag erfahren. Hier soll, geht es nach der Geschäftsführung, ein Großteil des Personalabbaus stattfinden. Von etwa 400 Stellen insgesamt und 275 in Neuhausen ist die Rede. Doch die Verhandlungen mit dem Betriebsrat des Unternehmens beginnen erst. „Im Moment sitzt der Schock bei uns als Betriebsrat und in der Belegschaft sehr tief“, sagt dessen Vorsitzender Dennis Eismann am Freitag. Derweil bekennt sich Balluff zu Neuhausen als Firmenzentrale und Innovationsstandort.