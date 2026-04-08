Genuss-Überraschung: Ein Wein siegt gegen die Vorurteile

Wer immer noch glaubt, in Württemberg gäb’s keinen gescheiten Wein, sollte nach Untertürkheim gehen. Dort wird sogar mancher Kenner überrascht.
Die Sache mit den Vorurteilen ist eine schwierige Angelegenheit. Oft entstehen sie in wenigen Augenblicken, um sich dann – berechtigt oder nicht – über Generationen hinweg zu halten. In dieser Kolumne schreiben wir seit 18 Jahren gegen das Vorurteil an, dass in Württemberg nur kleine Weine entstünden, die keineswegs mit den großen Franzosen oder Italienern mithalten könnten. Dass diese Ansicht zwar immer noch verbreitet, aber totaler Quatsch ist, haben wir in mehr als 900 Kolumnen unter der Rubrik Lesestoff nachgewiesen.