Genuas Bürgermeisterin: Ex-Hammerwerferin mit politischen Ambitionen

Die zwei starken Frauen Italiens – Regierungschefin Giorgia Meloni und Oppositionsführerin Elly Schlein – haben Konkurrenz bekommen: Silvia Salis
Silvia Salis ist eine Power-Frau - nicht nur im übertragenen, sondern auch im wörtlichen Sinn: Sie war zehnmal italienische Meisterin im Hammerwerfen und zweifache Olympiateilnehmerin. Nach ihrem Abschied aus dem Wettkampfsport wurde sie Vizepräsidentin des nationalen olympischen Komitees Italiens. Dann hat die Tochter eines kommunistischen Vaters – der als Platzwart in der Sportanlage in Genua gearbeitet hat, wo sie einst trainierte – die Politik entdeckt. Als Spitzenkandidatin der zuvor zerstrittenen Linken bei der Bürgermeisterwahl in Genua gelang es ihr Ende Mai, die einstige rote Hochburg wieder zu erobern, nachdem diese acht Jahre lang von den Rechten regiert worden war. Und das als politische Quereinsteigerin und im ersten Wahlgang.