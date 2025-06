Gemeinsamer Sponsor macht’s möglich: VfB stellt neues Trikot in Fellbach vor

Eva Herschmann 11.06.2025 - 16:01 Uhr , aktualisiert am 11.06.2025 - 16:01 Uhr

VfB stellt neues Trikot in Fellbach vor

1 Im Mai holten die VfB-Profis im Endspiel in Berlin den Pokal – im Juli spielen sie in Fellbach. Foto: Tom Weller/dpa

Gemeinsamer Trikotsponsor macht es möglich: Der VfB Stuttgart startet am 12. Juli beim fünf Klassen tiefer spielenden Nachbarn SV Fellbach in die neue Saison.











So nah kommen die Fans selten an die Pokalhelden heran. Am Samstag, 12. Juli, sind die Profifußballer des VfB Stuttgart mit ihrem Trainer Sebastian Hoeneß beim SV Fellbach zu Gast. Der gemeinsame Trikotsponsor Jako macht das Testspiel zwischen dem deutschen Pokalsieger und dem Absteiger aus der Oberliga möglich. Maximal rund 3500 Fans, das sind die Vorgaben der Stadt, können die Partie auf dem Rasen im Max-Graser-Stadion, die um 15 Uhr angepfiffen wird, live miterleben.