Ein emotionaler Moment bei den Oscars steht bevor: Billy Crystal und Meg Ryan sollen erstmals seit Jahren wieder gemeinsam auf einer Bühne stehen - um ihren verstorbenen "Harry und Sally"-Regisseur Rob Reiner zu ehren.
Ein Wiedersehen, das die Filmwelt bewegen wird: Billy Crystal (77) und Meg Ryan (64) sollen bei der 98. Oscarverleihung gemeinsam auf der Bühne des Dolby Theatre in Hollywood stehen - um ihren langjährigen Weggefährten Rob Reiner (1947-2025) zu würdigen. Das berichtet das Branchenblatt "Variety" unter Berufung auf Insider.