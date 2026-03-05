Ein emotionaler Moment bei den Oscars steht bevor: Billy Crystal und Meg Ryan sollen erstmals seit Jahren wieder gemeinsam auf einer Bühne stehen - um ihren verstorbenen "Harry und Sally"-Regisseur Rob Reiner zu ehren.

Ein Wiedersehen, das die Filmwelt bewegen wird: Billy Crystal (77) und Meg Ryan (64) sollen bei der 98. Oscarverleihung gemeinsam auf der Bühne des Dolby Theatre in Hollywood stehen - um ihren langjährigen Weggefährten Rob Reiner (1947-2025) zu würdigen. Das berichtet das Branchenblatt "Variety" unter Berufung auf Insider.

Demnach ist geplant, dass Crystal während des In-Memoriam-Segments persönliche Worte über den Filmemacher und Schauspieler spricht, während Ryan gemeinsam mit weiteren Darstellern aus Reiners Filmen auf der Bühne zugegen sein wird. Die Oscarverleihung findet hierzulande in der Nacht auf den 16. März statt, moderiert wird sie von Conan O'Brien (62).

Der Hintergrund dieser Ehrung ist ein erschütterndes Verbrechen: Rob Reiner und seine Ehefrau Michele (1955-2025) wurden am 14. Dezember 2025 tot in ihrem Haus in Brentwood aufgefunden. Die Gerichtsmedizin stellte später fest, dass beide durch Stichverletzungen ums Leben kamen. Ihr Sohn Nick wurde daraufhin wegen zweifachen Mordes festgenommen. Der 32-Jährige plädierte am 23. Februar auf nicht schuldig und erschien vor dem Los Angeles Superior Court, wo ein nächster Verhandlungstermin für den 29. April angesetzt wurde. Bei einer Verurteilung droht ihm die Todesstrafe oder lebenslange Haft ohne die Möglichkeit einer Bewährung.

Freunde nehmen Abschied

Kurz nach dem Tod des Regisseurs und seiner Frau hatten sich mehrere enge Wegbegleiter zu Wort gemeldet. Billy Crystal, Larry David, Martin Short und Albert Brooks veröffentlichten eine gemeinsame Erklärung, in der sie Reiners außergewöhnliche Bandbreite als Filmemacher hervorhoben.

Mit einem emotionalen Instagram-Post hatte sich auch Meg Ryan von Rob Reiner verabschiedet. "Oh, wie sehr wir diesen Mann vermissen werden", schrieb die Schauspielerin zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das sie tanzend mit dem Filmemacher zeigt - aufgenommen während der Dreharbeiten zu ihrem gemeinsamen Klassiker "Harry und Sally" aus dem Jahr 1989.

Ryan, die in der romantischen Komödie die Rolle der Sally Albright an der Seite von Billy Crystal als Harry Burns verkörperte, wandte sich in ihrer Botschaft auch an Reiners verstorbene Ehefrau Michele. "Danke, Rob und Michele, für die Art, wie ihr an wahre Liebe geglaubt habt, an Märchen und an das Lachen", würdigte sie das Paar.