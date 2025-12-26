Gemeinsame Zeit in der Pandemie: Was Angela Merkel bei Winfried Kretschmann im Park entdeckt hat

Kürzlich wurde Angela Merkel in Stuttgart für ihre Coronapolitik geehrt. Dabei überreichte Ministerpräsident Kretschmann ihr etwas, was sie im Park der Villa Reitzenstein entdeckt hat.
Dass Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) etwas verbindet, ist schon lange klar. Spätestens, als Kretschmann in der Flüchtlingskrise sagte, er bete für sie. Die Coronapandemie schweißte die beiden Naturwissenschaftler (Er: Biologie, Sie: Chemikerin) weiter zusammen. Und so besucht Merkel Kretschmann immer noch – auch wenn er ihre keine Medaille überreicht, wie vor wenigen Wochen.