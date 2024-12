Gemeinsam statt einsam: Eva’s Stall als Oase der Weihnachtshoffnung

1 Am 24.12 feiern etwa 500 Gäste Weihnachten bei eva’s Stall. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Seit 79 Jahren bringt eva’s Stall Menschen, die kein Geld, keine Familie oder kein Dach über dem Kopf haben im Zeichen der Weihnachtsbotschaft zusammen.











Stimmengemurmel mischt sich mit dem Geräusch von Besteck, das auf Teller trifft. Die Plätze an den Tischen im Großen Saal des Hauses der Diakonie sind an Heiligabend gegen 17 Uhr allesamt besetzt. Emsig eilen die Ehrenamtlichen Servicekräfte von eva’s Stall umher, bieten hier einen Nachschlag an, teilen dort Gebäck aus. Rund 80 Helferinnen und Helfer sind in der Büchsenstraße im Einsatz, um geschätzt 500 Gäste zu versorgen. „Ich bin jedes Jahr hier“, erzählt Clemens und lässt sich den schwäbischen Kartoffelsalat schmecken. Der Gottesdienst in der Hospitalkirche und das gemeinsame Essen am 24. und 2. Dezember samt Gastspiel von „Dein Theater“ gehören für ihn seit langem zum Weihnachtsfest. „Ich freue mich sehr, dass es das hier gibt“, zeigt er sich begeistert. „Und Geschenke gibt es ja auch noch.“